Softbank, la scommessa sui derivati non convince. Titolo in caduta Le azioni sono scese sotto i 6.000 yen per la prima volta in due mesi a 5.881 yen. Il gruppo ha accusato il calo più importante in termini percentuali sull'indice di riferimento, che ha chiuso in ribasso dello 0,5%

(REUTERS)

SoftBank Group Corp ha chiuso in ribasso del 7% poiché le scommesse della conglomerata su derivati ​​azionari legati a società tecnologiche quotate non sono state apprezzate dagli investitori. Le azioni sono scese sotto i 6.000 yen per la prima volta in due mesi a 5.881 yen. Il gruppo ha accusato il calo più importante in termini percentuali sull'indice di riferimento, che ha chiuso in ribasso dello 0,5%.



Il gruppo ha anche effettuato acquisti di opzioni significativi in ​​società tecnologiche, hanno detto a Reuters fonti vicine alla questione, in una scommessa aggressiva dell'amministratore delegato Masayoshi Son sull'aumento delle azioni tecnologiche.

Opzioni di 4 miliardi di dollari hanno generato un'esposizione di circa 50 miliardi di dollari, ha riportato il Wall Street Journal. Il gruppo ha guadagnato 4 miliardi di dollari in guadagni da quelle scommesse, ha riferito il Financial Times.



SoftBank ha precedentemente rifiutato di commentare le operazioni.

Le quotazioni di SoftBank sono state rilanciate da un buyback record negli ultimi mesi, ma il gruppo ha indicato che tali acquisti rallenteranno, fornendo meno supporto al titolo.