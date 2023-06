Sogei, Cannarsa nuovo ad. Ecco chi è

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ingegnere Cristiano Cannarsa è il nuovo amministratore delegato di Sogei. Lo comunica il ministero dell’Economia e delle Finanze dopo la riunione dell’assemblea degli azionisti di Sogei. «Cannarsa, manager di consolidata esperienza nel settore della pubblica amministrazione, proviene da Consip e ha già ricoperto il ruolo di ad di Sogei. L’azionista ringrazia l’amministratore delegato uscente, il dott. Andrea Quacivi, per il pregevole lavoro svolto e per il contributo fornito nel percorso di modernizzazione e di supporto alla transizione digitale nel settore pubblico», fa sapere il Mef in una nota.