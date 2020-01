Soggetti passivi e detrazione

I soggetti passivi devono poi fare attenzione nel gestire la detrazione dell'imposta sugli acquisti a cavallo d'anno. Infatti, è possibile detrarre l'Iva nella liquidazione relativa al mese dell'operazione anche se la fattura è ricevuta e annotata entro il 15 del mese successivo, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, per le fatture: datate, ricevute e annotate nel 2019: la detrazione avviene nel 2019; datate e ricevute nel 2019, annotate entro aprile 2020 (apposito sezionale): la detrazione avviene nel 2019 in dichiarazione Iva; datate e ricevute nel 2019, annotate nel 2020 a partire da maggio: la detrazione avviene nel 2019 tramite presentazione di una dichiarazione Iva integrativa; datate 2019 (o primi giorni 2020), ricevute e annotate nel 2020: la detrazione avviene nel 2020.