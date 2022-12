Soggiornare nella storia tra castelli e giardini

Non lontano un'altra località interessante attraversata dal fiume Boyne è Slane, centro grazioso con edifici in stile georgiano e sovrastato dalla Hill of Slane, collina sulla quale, secondo la leggenda, S. Patrizio accese un fuoco pasquale nel 433 d.C, evento ritenuto importante poiché segna l'affermazione del cristianesimo sull'isola. Motivo di un passaggio è sicuramente il suo imponente castello, abbellito da immensi giardini, teatro di concerti di eco internazionale e grandi eventi. Al centro di una tenuta di oltre 600 ettari, è la dimora della famiglia Conyngham dal 1703, e i tour storici (ora su prenotazione) ripercorrono la pittoresca storia della famiglia, nonché le storie sui famosi concerti rock.

Offre la possibilità di soggiornare – in dicembre non è così facile trovare posto - in alcune camere storiche e nella Rock Farm Slane, piccola azienda biologica parte della tenuta, che in occasione del Natale, proprio dal 21 al 23 dicembre, offre la possibilità di acquistare alcuni prodotti. Sempre in questi giorni nel vecchio fienile addobbato per l'occasione viene allestito il Rock Farm Christmas Market con cibo artigianale, bancarelle dedicate all'arte, all'artigianato e ai prodotti dello Slane Food Circle. Fa parte della tenuta anche la distilleria Slane Irish Whiskey (in Irlanda si scrive con la e!), ospitata nelle vecchie scuderie che vantano oltre 250 anni di storia. Offre tour, degustazioni, che abbinano whiskey e cioccolato locale, nonché master class dedicate alla mixology art o all'irish coffee.