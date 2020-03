Soggiorno annullato per coronavirus? Si ha diritto a voucher o rimborsi Con l’emanazione del Dl 18/2020 anche l’albergatore soggiace alle conseguenze della «forza maggiore» di Maurizio Di Rocco

Il quesito. Qualche mese fa ho prenotato un soggiorno per la fine di marzo. Vista l'attuale situazione, che comporta l'impossibilità di muoversi da casa, ho chiesto un rimborso. Secondo l'hotel, che ha risposto alla mia email con diversi giorni di ritardo, non è possibile ottenere un rimborso e nemmeno un voucher, mentre potrei posticipare il soggiorno con una spesa ulteriore di 30 euro.

Qual è il parere dell'esperto?

S.F. - Udine

La risposta. L'ipotesi di annullamento di un pacchetto turistico per causa di forza maggiore, dovuta all'epidemia da Covid-19, è stata già presa in considerazione dal Dl 9 del 2 marzo 2020, con il quale il Governo è intervenuto disciplinando in modo specifico tale eventualità e riconoscendo il diritto di recesso per sopravvenuta impossibilità in capo a coloro che abbiano acquistato pacchetti turistici per viaggi in aree interessate dal contagio del coronavirus, o comunque abbiano programmato dei viaggi con partenza da (o arrivo in) tali aree.

A fronte della richiesta di risoluzione del contratto formulata dal viaggiatore, l'organizzatore del viaggio dovrà provvedere al rimborso integrale del pacchetto turistico, eventualmente anche sotto forma di voucher di importo pari al dovuto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Detto ciò, va sottolineato che ora, a seguito dell'emanazione del Dl 18/2020, alle stesse conseguenze soggiace anche il titolare della struttura alberghiera per il caso in cui il cliente, a causa dell'emergenza epidemiologica, receda dal periodo di soggiorno già prenotato.

