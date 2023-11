Sognando Parigi 2024: 7 atleti, un solo traguardo

• Alice Volpi, protagonista assoluta ai Mondiali di scherma 2023 a Milano, vincitrice nel fioretto femminile e bronzo a squadre ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ha vinto in carriera 5 ori mondiali e 4 titoli europei. Trentuno anni, la sua serie tv preferita è “Il Trono di Spade”: Parigi l’aspetta.

Questi grandissimi atleti, già bandiere dello sport azzurro, sono stati scelti tra gli sportivi delle Fiamme Oro per creare un team di ambassador bilanciato e ben assortito tra diverse discipline sportive, età, riconoscibilità e criteri di diversità ed inclusione, oltre che per affinità con alcuni dei valori sportivi in cui Allianz si riconosce, come la positività, la resilienza e la capacità di andare oltre gli ostacoli. Le loro storie personali, le loro gesta atletiche, il loro palmarès, le probabilità di successo ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici fanno di questi sette uomini e donne degli straordinari testimonial con cui Allianz intende affermare la propria riconoscibilità in ambito sportivo verso Parigi 2024.

Alice, Antonio, Aziz Abbes, Giorgia, Giulia, Sofia e Thomas saranno sostenuti e affiancati da Allianz nella preparazione sportiva e personale del loro percorso di avvicinamento al massimo traguardo sportivo del prossimo anno che li accomuna e che terrà gli appassionati e i tifosi italiani col fiato sospeso nei mesi di luglio agosto e settembre del prossimo anno.

Il loro è un sogno condiviso. Li accomunano il sacrificio, la determinazione, l’impegno, la spinta a migliorarsi costantemente, la fatica degli allenamenti incessanti. È questo spirito che anche Allianz condivide con il main theme che è sottostante al suo posizionamento globale e alle sue ultime campagne internazionali di comunicazione istituzionale: “Get ready for the best – Pronti al meglio”. Il sogno sarebbe nullo senza la necessaria preparazione, la passione e la severa dedizione all’obiettivo e Allianz seguirà infatti il loro incredibile viaggio verso Parigi durante i prossimi mesi di duri allenamenti, tra momenti di entusiasmo e di sconforto, affrontati con lietezza, coraggio e trasparenza.

Allianz, attraverso una campagna di comunicazione multimedia ed un progetto televisivo ad-hoc, farà ancor di più per far conoscere a tutti le personalità, le storie e le ambizioni di questi giovani talenti e promettenti atleti nella loro “Road to Paris”. La nuova partnership con Allianz vedrà infatti la realizzazione di un vero e proprio piano editoriale e di comunicazione: interviste e registrazioni nei loro luoghi di allenamento che saranno raccontati in una docuserie dal titolo “Sognando Parigi 2024: 7 atleti, un solo traguardo”, trasmessa da Rai nel primo semestre del prossimo anno. Parallelamente sarà promossa una campagna social e digital legata a questa iniziativa.