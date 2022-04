Sognare con le mani: la Venezia delle meraviglie di Homo Faber

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una straordinaria esposizione dell'artigianato d’eccellenza, che ha riunito e intrecciato competenze, da Michele De Lucchi a Robert Wilson, da Naoto Fukasawa a Judith Clark. Inaugura il 10 aprile Homo Faber con un programma così fitto e variegato, una geografia di eventi talmente diffusa - dall'isola di San Giorgio si dirama per calle e sestieri fin dentro alle più piccole botteghe della città - che scegliere un itinerario esaustivo è un sogno nel sogno.

Meglio lasciarsi guidare da associazioni libere, emozioni, sequenze personali, come nell'arte giapponese dello yohen, la metamorfosi che avviene durante il processo di cottura della ceramica. Le ciotole sono in realtà ognuna diversa dall'altra anche se tutte ugualmente uniche. Con questo non intendiamo dire che qualunque cosa andiate a vedere a Homo Faber sia equivalente ad un'altra, ma che è meglio abbandonare ogni approccio tuttologico (o peggio, entomologico) a favore invece di un abbandonato kenshō che lasci alla bellezza di accadere e rivelarsi da sé. Tanta saggezza zen ci si impone anche per il filo rosso dell'edizione di quest'anno, che rivolge uno sguardo particolare e incantato al Giappone.

Ecco allora Le relazioni meravigliose, a cura della Fondazione Cologni, un dialogo fra mani e menti italiane e sguardi del Sol Levante, artigiani nostrani che interpretano la cultura nipponica in nome della comune makoto, l'eccellenza. Maschere di cartapesta, argenti, gioielli, vetri, mosaici, sculture in metallo e in legno in uno scambio culturale lungo cinque secoli.

“Fenice 1 2 3“ di Lino Tagliapietra. Un'opera presente alla mostra “Le relazioni Meravigliose“. Credit Foto Alessandra Chemollo, Michelangelo Foundation.

Si chiama Conversations Ex Situ l'opera esposta nello spazio Next of Europe. Un'installazione che è un progetto a tre livelli: il primo è quello del ME, i Mestieri di Eccellenza del più grande gruppo del lusso, Lvmh. Il secondo è quello di una sempre più stretta collaborazione fra artigianato e arte volta a preservare e difendere il savoir-faire e la biodiversità. Il terzo, e più importante di tutti, è il supporto a La Fabrique Nomade, un'associazione che aiuta gli artigiani che hanno uno status di rifugiati in Francia. L'installazione è stata realizzata dall'artista Jérémy Gobé con l'aiuto di cinque rifugiate. Cinque paesi diversi, Siria, Iran, Venezuela, Perù, Turchia e cinque diverse tecniche artistiche messe in campo da Fiorella Gonzalez Galecio, Serap Karabulut, Ghazaleh Esmailpour Qouchani, Anna Karina Raga e Faten Al Ali.

Una delle artigiane al lavoro. Courtesy La Fabrique NOMADE.

Il fascino di un materiale duttile e pregiato: è l'irresistibile attrazione di Magnae Cartae. Una camera delle meraviglie abitata dalle ciotole di cartapesta realizzate con le pagine di vecchi libri dall'artista svedese Cecilia Levy, le geometrie scultoree della piegatrice di carta greca Zoe Keramea, gli origami del finlandese Juho Könkkölä, gli ombrelli dell'atelier giapponese Wakasa e i tagli dell'artista Masayo Fukuda.