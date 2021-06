Sognare Stupinigi, la sfida tech per il patrimonio

I punti chiave La call

Valore Stupinigi

C'è tempo fino al 14 giugno per partecipare alla selezione dei professionisti che potranno presentare una proposta di valorizzazione del Complesso di Stupinigi. La sfida, lanciata dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino in collaborazione con Nesta Italia, intende coinvolgere artisti e creativi nell’applicazione di tecnologie di augmented reality e gamification per sviluppare un progetto di riqualificazione e promozione del sito torinese.

La call

“Sognare Stupinigi 2030” è un'iniziativa realizzata nel contesto di S+T+ARTS Regional Center, l'hub che Nesta Italia sta costruendo in Piemonte in qualità di membro del consorzio europeo S+T+ARTS Towards Sustainability, con l'obiettivo di testare le possibilità derivanti dalla collaborazione tra arte e scienza nei processi di sostenibilità urbana. Lo scopo della call è quello di valorizzare un bene culturale complesso, caratterizzato da edifici storici e poderi agricoli, attraverso un percorso inedito di recupero volto all'utilizzo delle nuove tecnologie. La prima fase di selezione, con scadenza il 14 giugno, prevede una prima valutazione dei candidati sulla base del loro portfolio e curriculum vitae. La call è aperta ad artisti, designer, programmatori, informatici e altri professionisti con esperienza nell'applicazione delle tecnologie di augmented reality e gamification nel settore culturale e creativo. I sei professionisti selezionati, che saranno annunciati durante lo S+T+ARTS Urban Fest (29 e il 30 giugno 2021), avranno a disposizione sette settimane per lavorare alla proposta progettuale e potranno avvalersi della consulenza di un curatore esperto di gamification e dei referenti del Complesso di Stupinigi. Le proposte progettuali dovranno essere presentate dai finalisti entro il 12 ottobre e verranno giudicate entro il 15 novembre 2021 con l'annuncio del vincitore e il conferimento del corrispettivo premio di 8.000 euro lordi.

“Sognare Stupinigi 2030” scaturisce inoltre da una riflessione più ampia, contenuta nell'analisi “Valore Stupinigi”, che gli enti territoriali portano avanti ormai dal 2017, quando la Regione Piemonte ha individuato nel Complesso di Stupinigi il caso pilota per l'implementazione di un distretto culturale, in cui soggetti pubblici e privati concorrono alla valorizzazione del bene e alla crescita economica del territorio. Il complesso, già riconosciuto dal 1997 Patrimonio Mondiale Unesco come parte del sito delle Residenze Sabaude, rappresenta infatti un’interessante sfida dal punto di vista delle pratiche di gestione del patrimonio poiché comprende al suo interno una serie di siti e di soggetti proprietari differenti: la Palazzina di Caccia in mano alla Fondazione Ordine Mauriziano, i compendi immobiliari e i circa 14.000 mt quadri di terreni di proprietà di Regione Piemonte, infine decine di aziende agricole e allevamenti privati che qui operano. Dopo una fase di stallo, proprio a fine gennaio 2021 è stato presentato il “Master plan – distretto Stupinigi” : un piano di sviluppo integrato dei poderi e dell'area circostante la Palazzina di Caccia di Stupingi dal valore di 25 milioni di euro. Il master plan è stato presentato dalla Regione al Governo tra i progetti del Recovery Fund. In caso di finanziamento, si ipotizzano sette anni di cantiere che andranno a interessare il parco, i poderi, gli edifici storici, le strade e i Comuni limitrofi oltre che le 32 aziende operanti sul territorio.