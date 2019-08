Sogni un upgrade della camera in hotel? Ecco la piattaforma che trova le suite «low cost»

4' di lettura

Trascorrere almeno una notte nella suite dell’albergo dove si è scelto di soggiornare è un desiderio che hanno in molti ma che pochi sono riusciti a soddisfare. E questo perché la comprensibilissima inibizione verso tariffe a più zeri, o comunque molto superiori a quelle di una camera standard, scoraggia la maggior parte dei viaggiatori a cercare sistemazioni migliori di quella prenotata.

L’upgrade in hotel non è, come si può facilmente intuire, una prassi molto praticata, per quanto le opzioni per approfittare della disponibilità di stanze invendute, pagando un extra costo molto contenuto, non mancano. Molte sono legate al caso, altre all’intraprendenza degli ospiti (la scelta mirata del giorno di permanenza, la prenotazione last minute, l’essere accompagnati da un animale domestico, l’affabilità con lo staff) e altre ancora rimandano a servizi nati proprio per gestire questo tipo di domanda. Upgradus , nella fattispecie, è una piattaforma online che fa della possibilità di passare a una camera di livello superiore (pagando una frazione del suo costo originale) la sua missione.

Un mercato potenziale a nove zeri

L’idea di questa piattaforma è venuta all’inglese Guy Ratcliffe, che di Upgradus è ceo e fondatore. Il messaggio a cui è ricorso per spiegare la genesi della sua creatura merita di essere letto parola per parola: «ho viaggiato regolarmente sia per lavoro che con la famiglia e quando il budget lo consente, mi piace soggiornare in hotel con camere fantastiche, soprattutto in vacanza. Tuttavia, mi sono trovato a pensare spesso che ci fossero, rispetto alla mia disponibilità di spesa, suite migliori lasciate vuote. E in questi casi un’offerta di un upgrade scontato per una sistemazione migliore sarebbe stata apprezzata e probabilmente accettata, se il prezzo fosse stato giusto».

Ractliffe è partito quindi dall’analisi dell’esigenza dell’utente (i viaggiatori) e poi razionalizzato come questa stessa esigenza nascondesse un potenziale di business enorme, considerando che solo in Europa (secondo i dati forniti da Statista) le camere d’albergo sono più di sette milioni.

«L’occupazione globale degli hotel – si legge sul sito di Upgradus - è nell’ordine del 67% (le rilevazioni sono di Str, società specializzata britannica, ndr), quella per le camere e le suite premium è generalmente molto più bassa e in alcuni casi scende sotto il 25%. Ciò significa che la maggior parte degli alberghi ha camere premium vuote per la maggior parte dell’anno. Vendere upgrade scontati per queste camere potrebbe facilmente generare un ulteriore miliardo di euro ai 570 miliardi che costituiscono il mercato alberghiero, e così abbiamo pensato che risolvere questo problema fosse sicuramente un’operazione win-win».