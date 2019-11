«Sogno la mia scuola per chef in Sicilia. Ma nessuno vuole investire» Il guru della cucina italiana negli Usa: creare un polo dedicato agli stranieri per l'educazione culinaria

È stato, negli ultimi due anni, una specie di pellegrino: in giro per la Sicilia alla ricerca di un luogo dove creare una scuola di cucina per stranieri sul modello di altre fondate e fatte crescere altrove. Accompagnato da Daniele Cipollina, imprenditore palermitano del settore comunicazione, Tony May, guru della cucina italiana negli Stati Uniti e dunque nel mondo, è stato a Cefalù, a Taormina, a Palermo, sui Nebrodi. Ma nulla è accaduto: non ci sono immobili né progetti concreti né fondi da investire in questa iniziativa. E lui, si è stancato. «Vede, a me la Sicilia piace molto e credo in questa terra ma abbiamo avuto difficoltà – dice - non abbiamo raccolto entuasiasmo per questo progetto». Tanti sorrisi, molte pacche sulle spalle, tante riunioni con questo o quell’amministratore, ma nessun passo avanti concreto nonostante May abbia dimostrato con i fatti che il modello funziona: basta vedere cosa accade a Costigliole D’Asti dove May nel 1991 ha fondato l’Istituto culinario italiano per stranieri. May, che oggi vive in Marocco ma continua a essere residente negli Stati Uniti, è un ottantenne che ha fatto la storia della cucina italiana negli States prima con il ristorante Palio, poi con il San Domenico e poi ancora Gemelli e Pasta Break alle Twin Towers, distrutti l’11 settembre, e infine l’SD26 che ha venduto nel 2015: «Non riesco più a fare il mestiere come piace a me, passare tempo in sala con i miei clienti - ha spiegato ad America Oggi -. Sono costretto a passare il tempo a trattare con regole messe in piedi da un governo che non capisce questo business».

E in Sicilia? Cosa è successo?

Nessuno ha trovato i fondi per poter andare avanti. Un peccato io credo perché penso che la Sicilia meriti una scuola per stranieri sul modello di Costigliole d’Asti. E penso anche che in Sicilia vi sia la volontà di farla ma i soldi devono venire da qualche parte.

È questo il punto: la volontà non basta. Lei che idea si è fatto?

Io non sono pratico di burocrazia siciliana. Posso solo dire che se i fondi non ci sono non si può andare avanti. In Piemonte i fondi sono arrivati dalla Regione e dall’Unione europea. Se questo progetto potesse essere presentato direttamente all’Unione europea probabilmente andrebbe avanti. Costigliole d’Asti è stata finanziata al 70% con fondi pubblici: abbiamo ristrutturato immobili, abbiamo creato le condizioni per creare una scuola dedicata all’educazione culinaria italiana per stranieri nel mondo. E funziona.

I soldi dunque. Quanto serve?

Dipende dalla condizione della struttura individuata. Secondo noi non meno di tre o quattro milioni per fare un lavoro serio. Per poter realizzare questa iniziativa noi abbiamo fatto investimenti importanti. E la Sicilia ha tutte le condizioni per averne una. Voi siciliani avete tutto: la bellezza, eccellenti produzioni agricole, professionisti. Tutto quello che serve per fare una scuola. Ecco perché continuo a non capire. Secondo me la scuola sarebbe un plus per far conoscere meglio il patrimonio siciliano di cui parlavo. Le bellezze naturali e artistiche, le eccellenze dell’agroalimentare.

Oltre alla struttura, mi sembra di capire, non bastano solo le aule o le cucine altrimenti basterebbe un istituto alberghiero.

No, non è di questo che parliamo. Agli stranieri che frequentano queste scuole servono tante cose: l’accoglienza, docenti che parlino le lingue, ma anche campi da tennis, piscine. Insomma una struttura che metta gli ospiti a loro agio che dia loro la possibilità di esplorare e di imparare la buona cucina.