Soham Gupta, il fotografo delle notti di Calcutta scoperto a Venezia Alla Biennale di Venezia con i suoi ritratti spettrali, è un fotografo da non perdere di vista, parola di Ralph Rugoff. Non ha ancora una galleria di Silvia Anna Barrilà

La serie “Angst”, attualmente esposta alla Biennale di Venezia, del fotografo indiano Soham Gupta, Courtesy Soham Gupta

2' di lettura

Tra gli artisti più giovani a partecipare alla Biennale di Venezia di quest'anno c'è l'indiano Soham Gupta , 31 anni, di base a Calcutta, noto per la serie “Angst”, una raccolta di ritratti spettrali di persone che vivono ai margini della società. “Ho scelto di fotografare persone vulnerabili perché io stesso mi sento così” ha spiegato. “Sono persone che hanno subito abusi sessuali o sono malate, o sono state espulse dalla famiglia. Le ho fotografate di notte perché non mi interessa fornire un contesto. Il mio scopo non è documentaristico, infatti le persone ritratte sono in posa”.

Pratica artistica e carriera. In generale i temi che interessano l'artista sono l'isolazione, la solitudine, l'abuso, il dolore, la tensione sessuale, i dilemmi esistenziali. Nel 2018 è stato selezionato dal British Journal of Photography come uno dei 16 fotografi emergenti tra più di 500 nomination. Nello stesso anno il suo libro “Angst”, pubblicato da Akina Books , è stato nominato per il Les Prix du Livre: Photo and Text Book Award a Les Rencontres d'Arles e per il Paris Photo - Aperture Foundation First Photobook Award . In un'intervista a The Art Newspaper il curatore della Biennale Ralph Rugoff ha indicato Gupta come uno degli artisti da non perdere della sua mostra.

Quotazioni. Soham Gupta non lavora ancora con una galleria, in attesa di trovare quella giusta vende direttamente le sue fotografie (si aggirano sui 4.500-5.000 dollari per dimensioni di 50x75 cm in edizione di 4+2ap), ma l'artista al momento punta soprattutto a vendere ai musei. Non ha ancora passaggi in asta.

Archivio e riferimenti. Il sito dell'artista fornisce una panoramica della sua produzione artistica e dei suoi scritti in cui racconta dei suoi incontri.