Soia, petrolio, gas. Ecco perché il mercato non può credere ai patti Usa-Cina

La tregua commerciale tra Cina e Stati Uniti è stata festeggiata dalle Borse, ma non dalle materie prime, che pure sono al centro degli accordi firmati mercoledì, con enormi impegni di acquisto da parte di Pechino. Le quotazioni non si sono mosse, o addirittura sono calate, come nel caso della soia, che è scesa ai minimi da un mese a Chicago: una reazione clamorosa, visto che si tratta di una delle principali voci di scambio tra i due Paesi. Forti ribassi hanno colpito anche i cereali, il cotone si è indebolito. Solo il petrolio – in declino mentre si firmava l’accordo – ieri è rimbalzato.

Gli investitori, si sa, comprano sulle attese e vendono sulla notizia. Ma non è questo il caso: i semi di soia oggi valgono appena il 3% in più rispetto al 12 dicembre, il giorno prima che Washington e Pechino annunciassero i contenuti dell’intesa.

La Cina non riuscirà a spingere l’import made in Usa

Ora si conosce qualche dettaglio in più. E lo scetticismo, che già da tempo aleggiava sul mercato, è cresciuto: la Cina non riuscirà a spingere le importazioni di prodotti «made in Usa» ai livelli – davvero stratosferici – previsti dagli accordi. A maggior ragione se i dazi, com’è stato chiarito, non verranno revocati a breve.

Non è tutto. Il vicepremier cinese Liu He, che ha guidato i negoziati, ha sottolineato che gli acquisti di materie prime «saranno fatti a prezzi di mercato, in base a considerazioni commerciali» e che «il timing degli acquisti, in particolare per i prodotti agricoli, potrebbe essere dettato dalle condizioni del mercato». Liu ha anche voluto rassicurare gli altri partner commerciali, come il Brasile, subentrato agli Usa come primo fornitore di soia: «Nessun Paese può esportare in Cina tutto ciò che vuole, bisogna dimostrare la competitività del prodotto».

Eppure gli scambi con gli Stati Uniti dovranno letteralmente prendere il volo, se Pechino vuole rispettare la Fase 1 degli accordi, passo indispensabile per arrivare alla Fase 2, che dovrebbe cancellare i dazi.