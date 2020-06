Solari hi-tech e sostenibili tra cosmetica e prevenzione Le aziende cosmetiche investono in innovazione per proporre formule sempre più leggere e performanti per proteggersi dalle radiazioni solari contrastando, così, l’insorgenza di malattie della pelle di Marika Gervasio

(Pasko Maksim - stock.adobe.com)

3' di lettura

Tra ripartenze, protocolli di sicurezza e sblocchi dei confini regionali, quella del 2020 sarà un’estate quantomeno insolita. L’emergenza coronavirus si è abbattuta come un tornado sulla vita delle persone di tutto il mondo e sull’economia dei Paesi, mettendo in crisi moltissimi settori, cosmetica inclusa. Le aziende del comparto, però, non si fermano, ma continuano a investire in innovazione, punto di forza del settore, per adeguarsi ai cambiamenti dei consumi causati da questa situazione: la produzione si sposta verso prodotti detergenti e igienizzanti, le creme per il viso e il make-up si fanno più leggere per adattarsi all’uso delle mascherine anti-contagio e cresce la richiesta di contenitori più sicuri e igienici.

Il trend della leggerezza e di performance hi-tech continua anche nei solari, protagonisti di questa stagione, con un valore di spesa di circa 400 milioni all’anno, che si trasformano in acque solari, ma anche in prodotti multifunzione, antirughe e antinquinamento per essere utilizzati anche in città, con packaging hi-tech.

Come i trattamenti solari antiage di Sisley, Sunleÿa G.E. Spf 50+ e la linea Uv-Bronze di Filorga, idratanti, antinvecchiamento e contro le macchie. Anche Advance Brightening Uv Defense Sunscreen SPF 50 di Skinceuticals è una protezione ad ampio spettro e a doppia azione: protegge contro l’iperpigmentazione causata dai raggi Uv e uniforma l’incarnato illuminandolo grazie a una speciale tecnologia.

Ha pensato alle pelli problematiche, a tendenza acneica per esempio, La Roche-Posay Ka+ con Anthelios Med una formula che, oltre ad avere una protezione molto alta (50+), favorisce la riparazione della barriera cutanea, idrata la pelle sensibile ad alto rischio di danneggiamento e fotoinvecchiamento. Stessa cosa ha fatto Rilastil (Istituto Ganassini) che con la linea Sun System ha messo a punto due prodotti per esigenze dermatologiche specifiche: D-Clar Crema Fotoprotettiva Uniformante Spf 50+, per prevenire lo sviluppo di nuove iperpigmentazioni e per ridurre la visibilità di quelle esistenti; e Acnestil Crema Fotoprotettiva Spf 50+, specifica per pelli acneiche, ad azione seboregolatrice e opacizzante.

La crema colorata per il viso Sunwards BB Face Cream Spf 50+ di Synchroline non è solo un trattamento di skincare e una protezione solare, ma anche make-up con packaging intelligente: il sistema Uv Alert permette di monitorare l’intensità delle radiazioni ultraviolette, per graduare l’esposizione al sole, e la tecnologia airless del flacone impedisce all’aria di entrare in contatto con il prodotto, prima, durante e dopo l’utilizzo.