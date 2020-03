Soldi e mascherine, ecco la gara di solidarietà da parte delle imprese

Da Huawei anche tute e mascherine

Come la cinese Zomlion (50mila mascherine), anche Huawei offre aiuto a istituzioni, personale sanitario e cittadini con forniture mediche e soluzioni tecnologiche per le connessioni tra ospedali, unità di crisi, pazienti e famiglie. La società ha già donato mille tute protettive destinate ad alcuni ospedali di Milano e 200mila mascherine tipo FFP2 CE sono in arrivo dalla Cina. Huawei ha dato anche apparecchiature wi-fi per ospedali provvisori. Il CEO di Huawei Italia Thomas Miao: «Collaboriamo con operatori di telecomunicazioni e partner per sostenere gli sforzi del Paese».

Donazioni importanti

Reale Group stanzia 5 milioni di euro per contribuire alle necessità delle strutture sanitarie italiane con diversi interventi mirati, in funzione delle necessità che stanno emergendo giorno per giorno.

Banor SIM e il fondatore Massimiliano Cagliero hanno deciso di dare 100mila euro all'Ospedale Niguarda di Milano per aumentare il numero dei posti letto in terapia intensiva, acquistare dispositivi tecnici e arricchire il personale con nuovi medici e infermieri.

A2A ha deciso una donazione di 2 milioni di euro così ripartiti: 800mila euro al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano; 800mila al Fondo per le famiglie istituito dal Comune di Brescia SOStieni Brescia; 400mila euro tramite il Cesvi all'Ospedale Papa Giovanni XXIII.

Dalla Cri Lombardia 40 nuovi respiratori

Antonio Arosio, presidente del comitato Lombardia della Croce Rossa Italiana, ha voluto donare 40 respiratori e diverse attrezzature per la terapia ospedaliera all'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.

Dipendenti assicurati

Il gruppo metallurgico Kme ha stipulato un'assicurazione per i 1.100 dipendenti in Italia finalizzata a coprire i rischi da Coronavirus. La copertura assicurativa consiste in un'indennità in caso di ricovero causato da infezione, un'indennità da convalescenza e un pacchetto di assistenza post ricovero per gestire al meglio il recupero della salute e la gestione familiare.

Diecimila mascherine per Genova

Il gruppo Giglio, prima società di e-commerce guidata da Alessandro Giglio e quotata sul mercato MTA-STAR di Borsa Italiana, donerà alla città di Genova 10mila mascherine con valvola all'interno dell'ordine da 1 milione di pezzi fatto a Giglio dalla Regione Liguria grazie alla presenza commerciale dell'azienda in Cina.