Soldi, tempi, leader: ecco perché Calenda e Renzi sono a un passo dal divorzio

All'inizio della legislatura il blitz che ha portato all'elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato nonostante i voti mancanti di Forza Italia, poi i continui viaggi come conferenziere in Paesi politically incorrect come l'Arabia saudita, poi l'imposizione di un fedelissimo come Ernesto Carbone come giudice del Csm in quota Terzo polo. E, da ultimo, la decisione di fare il direttore del quotidiano Il Riformista comunicata all'alleato solo un quarto d'ora prima di renderla pubblica con una conferenza stampa.

Lo sfogo di Calenda: basta con i tatticismi di Renzi

Stavolta a dare fuoco alle polveri è il leader di Azione Carlo Calenda. In mattinata una non meglio specificata “fonte autorevole” di Azione riversa all'Ansa tutto lo scontento nei confronti dell'ingombrante alleato. «Basta con i tatticismi. Matteo Renzi non vuole sciogliere Italia Viva per confluire assieme ad Azione nel partito unico liberaldemocratico, non vuole finanziare il nuovo soggetto e le campagne elettorali». Seguono ore confuse in cui volano molti stracci tra calendiani e renziani. Al fondo ci sono il nodo dei fondi da destinare al progetto comune e la tempistica per arrivare al partito unico in autunno, in tempo per la campagna elettorale delle europee del 2024.

Il nodo dello scioglimento in vista del partito unico

Calenda - che pure pubblicamente smorza le polemiche e smentisce le voci di una prossima rottura («ma figuriamoci!») - in privato è un fiume in piena e accusa Renzi di tirarla per le lunghe e di non voler davvero arrivare al partito unico perché vuole mantenersi la “scatola” di Italia Viva come centro di potere. E chiede dunque «garanzie scritte» sullo scioglimento di Italia Viva e sulla messa in comune dei finanziamenti per affrontare la campagna elettorale per le europee del 2024: non si può arrivare al partito unico del Terzo polo, o come si chiamerà, senza prima sciogliere sia Azione sia Italia Viva, è l'argomento di Calenda e dei suoi. «L'obiettivo e i tempi per la nascita del nuovo soggetto sono già stati condivisi - ricorda a nome di Calenda l'ex ministra forzista Maria Stella Gelmini, ora in Azione -: ora si tratta di precisare rapidamente le modalità, perché è evidente che la nascita del partito unico presuppone che i nostri singoli soggetti di provenienza vengano sciolti».

Replica di Renzi: scioglimento anticipato mai visto in natura

La risposta arriva a tarda sera per bocca dello stesso Renzi, che riunisce i parlamentari del Terzo polo che fanno riferimento a lui. «Lo scioglimento di Italia Viva? E' evidente che se facciamo il partito unico si scioglie Italia Viva, come si scioglie Azione. Ma lo scioglimento anticipato non si è mai visto nella storia. Va contro le leggi della fisica: prima si fa il partito unico che non può che essere un partito fondato su un percorso democratico dal basso». Ossia con una leadership contendibile: tra i renziani, per ora, si fa il nome di Luigi Marattin come competitor di Calenda.

I fondi del 2 per mille da mettere in comune: sì, ma quando?

E i finanziamenti? Lo scorso anno dal 2 per mille, il meccanismo di finanziamento volontario ai partiti tramite dichiarazione dei redditi, Azione ha avuto 882mila euro e Italia Viva 887mila. Il percorso verso il partito unico prevede che dopo il congresso di ottobre, e dunque con la dichiarazione dei redditi del 2024, il 2 per mille sarà devoluto al partito unico. Ma i fondi pubblici arrivano a dicembre: con quali soldi si farà la campagna elettorale per le europee di giugno? Per questo Calenda ha proposto a Renzi di mettere in comune il 70% dei fondi che arriveranno a dicembre 2023: «Azione e Italia Viva trasferiranno al nuovo partito il 70% delle somme ricevute dal 2/1000 a partire dalla seconda rata del 2023 fino allo scioglimento dei partiti che dovrà avvenire entro il primo trimestre del 2025», si legge nella road map predisposta da Calenda. Nella quale, per inciso, non c'è la richiesta di “scioglimento preventivo”.