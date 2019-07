Soldo chiude un finanziamento da 61 milioni di dollari

3' di lettura

Nuovo round di finanziamento per Soldo. La società fintech con sede a Londra, specializzata nella gestione e nel controllo delle spese aziendali attraverso un conto multiutente, ha chiuso un round serie B di 61 milioni di dollari guidato da Battery Ventures, società di investimento specializzata sulla tecnologia con una vasta esperienza nel software cloud, e Dawn Capital, società specializzata nel fintech e nel software B2B che annovera iZettle e Mimecast tra i suoi investimenti.



Questa nuova ricapitalizzazione, che include la partecipazione di Accel (la società di VC con sede a Palo Alto che ha in portafoglio aziende come Dropbox, Facebook e Slack),Connect Ventures e Silicon Valley Bank, porta a 82 milioni di dollari il totale dei finanziamenti ricevuti da Soldo.



«Sono molto orgoglioso dei risultati ottenuti dal nostro team negli ultimi 12 mesi, e tuttavia sono consapevole di esserci solo avvicinati al potenziale dell'opportunità che ci attende» commenta il fondatore e ceo della società, Carlo Gualandri, aggiungendo: «Ci sono oltre 3 milioni di imprese nei nostri mercati di riferimento, UK e Italia, e oltre 5 milioni e mezzo di aziende nei tre mercati più grandi d'Europa, i prossimi per noi. La maggior parte di queste utilizza ancora spese rimborsabili, fogli di calcolo e processi manuali per gestire il ciclo di gestione delle spese. Il risparmio di tempo e l'ulteriore controllo sulla spesa aziendale e sulla gestione delle spese che Soldo offre alle aziende di tutte le dimensioni è una vera chiave di volta e continueremo ad accelerare la crescita e a consolidare la nostra posizione di leader di mercato nel Regno Unito, in Italia e in Irlanda nei prossimi 12 mesi».



I nuovi capitali saranno al servizio di un ulteriore consolidamento della posizione di Soldo in Inghilterra, dove la società detiene una licenza di e-money, in Italia e in Irlanda, dove ha recentemente ottenuto la seconda prestigiosa licenza dalla banca centrale irlandese - la terza licenza di questo tipo mai concessa - rendendola pronta per tutti i suoi clienti europei in caso di Brexit. I fondi saranno utilizzati anche per espandersi in nuovi mercati europei e raddoppiare lo staff di Soldo nei prossimi 12 mesi.



«Con sempre più dipendenti ora autorizzati a sostenere le spese aziendali e più processi di gestione dei costi che migrano verso il cloud, gli attuali programmi di corporate spending dovranno rapidamente adattarsi per tenere il passo sia in Europa sia negli Stati Uniti» sottolinea Itzik Parnafes, General Partner di Battery Ventures, proseguendo: «Soldo ha sviluppato un prodotto rivoluzionario integrato che include il supporto per l'emissione e gestione di nuove carte di pagamento aziendali e strumenti di reporting basati su cloud, tutti personalizzabili sulle singole politiche aziendali. Siamo entusiasti di collaborare con Carlo e il suo team mentre Soldo continua ad espandersi e a superare i limiti di ciò che è oggi possibile nella gestione delle spese di prossima generazione».