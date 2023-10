Sole 24 Ore: assolto in appello ex direttore Roberto Napoletano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Roberto Napoletano, l’ex direttore del Sole 24 Ore ora alla guida del Quotidiano del Sud, imputato per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell’ambito dell’inchiesta sui conti del Gruppo editoriale nel periodo in cui era ai vertici, è stato assolto in secondo grado con la formula “per non aver commesso il fatto”. È quanto ha deciso la seconda Corte d’Appello di Milano che ha rigettato la richiesta con cui la Procura generale aveva proposto la conferma della sentenza di condanna a 2 anni e 6 mesi del Tribunale.

«Giustizia è fatta dopo sei anni di ingiuste sofferenze per un’accusa totalmente infondata che è stata finalmente riconosciuta come tale e con una decisione che ci auguriamo sia definitiva. Sin dall’inizio di questa vicenda abbiamo fermamente sostenuto la correttezza delle condotte di Roberto Napoletano che ha sempre e soltanto esercitato il proprio ruolo di direttore editoriale del Sole 24 Ore nel suo modo appassionato e sempre rigoroso». È quanto commenta Guido Carlo Alleva, legale di Roberto Napoletano, in merito all’assoluzione.