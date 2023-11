Sole 24 Ore: chiude primi 9 mesi con utile netto in rialzo a 5 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

12' di lettura

Il Gruppo 24 ORE chiude i primi nove mesi del 2023 con un ebitda positivo per 18,9 milioni di euro (+10,7% rispetto a settembre 2022), un ebit positivo per 8,8 milioni di euro (+82,8% rispetto al pari periodo 2022) e un risultato netto positivo per 5,0 milioni di euro, in aumento di 4,2 milioni di euro rispetto a settembre 2022. Il patrimonio netto cresce di 5,3 milioni di euro rispetto al patrimonio netto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, passando da 15,9 milioni di euro a 21,2 milioni di euro.

Il margine operativo lordo (ebitda) dei primi nove mesi del 2023 è positivo per 18,9 milioni di euro, in aumento di 1,8 milioni di euro (+10,7%) rispetto all’ebitda positivo per 17,1 milioni di euro di settembre 2022. In crescita anche l’incidenza dell’ebitda sui ricavi dall’11,4% di settembre 2022 al 12,7% di settembre 2023. La variazione dell’ebitda è principalmente riconducibile a maggiori proventi operativi per 0,8 milioni di euro con costi complessivamente in diminuzione di 2,1 milioni di euro. Nel periodo si registra una riduzione del costo del personale che è in parte compensata dall’incremento dei costi diretti e operativi, in particolare costi per materie prime (carta) e costi per servizi.

Loading...

Al netto di proventi non ricorrenti l’ebitda è positivo per 16,2 milioni di euro, in crescita di 1,7 milioni di euro rispetto al valore positivo per 14,5 milioni di euro del pari periodo del 2022, con un’incidenza percentuale sui ricavi in crescita dal 9,7% al 10,9%.

Il costo del personale, pari a 52,6 milioni di euro, è in diminuzione di 4,2 milioni di euro rispetto al 2022.

Il risultato operativo (ebit) dei primi nove mesi del 2023 è positivo per 8,8 milioni di euro in aumento di 4,0 milioni di euro (+82,8%) rispetto all’ebit positivo per 4,8 milioni di euro del 2022. Gli ammortamenti del periodo ammontano a 11,3 milioni di euro, in calo di 1,0 milione di euro rispetto ai primi nove mesi del 2022. Il risultato operativo beneficia di plusvalenze pari a 1,2 milioni di euro principalmente riferibili alle cessioni dei siti produttivi di Carsoli (AQ) e Milano - via Busto Arsizio. Al netto di proventi non ricorrenti, l’ebit è positivo per 5,0 milioni di euro, in miglioramento di 2,7 milioni di euro (+119,3%) rispetto al valore positivo per 2,3 milioni di euro del 2022.