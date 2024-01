Sole 24 Ore formazione con GXO per rafforzare le competenze dei futuri manager della logistica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sole 24 ORE Formazione, la Scuola di Formazione Manageriale e Imprenditoriale frutto della joint venture tra Multiversity - primo Gruppo di Education in Italia con gli atenei digitali Mercatorum, San Raffaele Roma e Pegaso - e Gruppo 24 ORE, è stata scelta da GXO Logistics - tra i leader globali in servizi di logistica - per formare le figure manageriali, specialistiche ed operative dell’azienda in vista dell’introduzione di un nuovo modello operativo. Questo passaggio prevede una transizione da “gestione siti con il supporto della cooperativa” al modello di “gestione diretta”, con un significativo piano che ha l’obiettivo di superare di oltre le mille assunzioni nei prossimi 18 mesi.

Per rispondere alle esigenze di GXO Logistics, Sole 24 ORE Formazione ha progettato un programma formativo completo che coinvolgerà diverse figure a tutti i livelli aziendali, tra cui responsabili operativi, team leader, ingegneri, figure operative. Questi corsi, caratterizzati dalla durata variabile, coinvolgeranno un alto numero di collaboratori sulla base delle loro funzioni e delle sfide future dell’azienda.

La quasi totalità delle lezioni sarà erogata in presenza, grazie a un team articolato di docenti e partner. Inoltre, sarà fornito un supporto full time nella fase di programmazione dei corsi con una gestione multilingua in italiano, inglese o altre lingue in base alle esigenze del personale coinvolto.

«Siamo fieri di essere stati scelti per questa esperienza formativa nel campo della logistica da GXO»- ha dichiarato Fulvio Peppucci, DG di Sole 24 ORE Formazione - «un’azienda multinazionale con cui condividiamo l’attenzione nei confronti di un modello lavorativo socialmente innovativo e allo stesso tempo sostenibile».

«Abbiamo scelto di collaborare con Sole 24 ORE Formazione per sviluppare le competenze manageriali e operative necessarie al nostro nuovo modello diretto di lavoro, quale fattore competitivo chiave per il nostro posizionamento sul mercato ed in ottica ESG» ha commentato Alessandro Renzo, Amministratore Delegato di GXO Logistics. «La competenza nello studiare un programma formativo su misura per soddisfare le nostre specifiche esigenze, nonché la capacità di gestione a 360° sono state determinanti nella nostra decisione.»