Sole 24 Ore Formazione, nominato il nuovo advisory board

È stato nominato oggi il nuovo Advisory Board di Sole 24 ORE Formazione, la Scuola frutto della joint venture tra il Gruppo 24 ORE e Multiversity, il più grande Gruppo in Italia nel settore dell’Education.

L’Advisory Board ̶ nato con l’obiettivo di rafforzare e supportare lo sviluppo strategico di Sole 24 ORE Formazione a livello nazionale̶ è presieduto da Edoardo Garrone, Presidente del Gruppo 24 ORE e del Gruppo ERG, ed è composto da: Barbara Cominelli, Amministratrice Delegata di JLL Italy; Stefano Cuzzilla, Presidente di Federmanager, CIDA e Trenitalia; Claudia D’Arpizio, Senior Partner e Board Member di Bain&Company; Valerio De Luca, Presidente dell’Academy Aises e Direttore SPES Carlo Azeglio Ciampi; Alessandro De Nicola, Senior Partner di Orrick; Elbano De Nuccio, Professore Straordinario di Economia aziendale Università LUM; Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna; Veronica Diquattro, President Europe Consumer Business di Omio; Paola Galbiati, Docente di Corporate Finance all’Università Bocconi e componente del board di Unieuro e di illimity Bank; Paolo Gallo, Executive Coach e Keynote Speaker; Monica Iacono, CEO Engie Italia; Chiara Laudanna, Partner di McKinsey & Company; Alessandra Losito, Head of Pictet Wealth Management Italy; Sergio Pellegrino, Direttore Scientifico Area Fisco e Lavoro Sole 24 Ore Formazione; Anna Tavano, Co-Head Global Banking Continental Europe e Head of Wholesale Banking Italy di banca HSBC. Sedici figure di grande rilievo con specializzazione in settori differenti dell’economia, del sapere e delle professioni, che contribuiranno con il loro know-how ed esperienza a supportare Sole 24 ORE Formazione nel definire le priorità di intervento e gli standard di eccellenza della proposta formativa.

«Lo standard di assoluta eccellenza con il quale abbiamo costruito Sole 24 ORE Formazione trova ulteriore conferma nel livello delle personalità che compongono l’Advisory board», ha dichiarato Mirja Cartia d’Asero, Amministratrice Delegata del Gruppo 24 ORE. «Il nuovo Advisory Board va quindi ad aggiungersi alle altre caratteristiche distintive della scuola: un sistema formativo fortemente connesso con il quotidiano, il patrimonio documentale del Sole 24 Ore e i migliori Esperti del Gruppo, la qualità dei percorsi formativi e una piattaforma digitale innovativa. Siamo certi che figure così autorevoli del mondo accademico e imprenditoriale italiano possano contribuire a consolidare il percorso di crescita intrapreso dalla nostra Scuola, la cui offerta formativa di qualità è già un modello di riferimento nazionale”, ha dichiarato Fabio Vaccarono, Amministratore Delegato di Multiversity. «Il nuovo Advisory Board non potrà che dare ulteriore stimolo allo sviluppo di Sole 24 ORE Formazione, confermandone il carattere innovativo e all’avanguardia, unico nel suo genere».