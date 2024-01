Sole 24 Ore Formazione: al via il nuovo corso avanzato in strategie aziendali in partnership con Bain & Company Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Trasmettere l’esperienza e le competenze necessarie a sviluppare strategie aziendali avanzate e innovative. Nasce con questo obiettivo “Next Gen Business Strategy”, il corso lanciato da Sole 24 ORE Formazione, la Scuola frutto della joint venture tra il Gruppo 24 ORE e Multiversity, primo Gruppo di Education in Italia con gli atenei digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, in partnership con Bain & Company Italia, società globale leader nella consulenza strategica attiva da oltre 30 anni nel Paese al fianco delle più importanti aziende.

Il corso, articolato su un totale di 36 ore distribuite in 9 week-end a partire dal 24 febbraio fino al 10 maggio 2024, fornirà a un massimo di 40 partecipanti le conoscenze utili per sviluppare una strategia di business innovativa e vincente, con particolare attenzione ai trend globali emergenti. In un mondo caratterizzato da rapidi cambiamenti, la business strategy diventa la chiave per il successo e lo sviluppo sostenibile delle imprese.

I partecipanti avranno l’opportunità di accedere all'esperienza pratica e alla competenza distintiva dei Professionisti di Bain & Company Italia: questo aspetto costituisce una componente essenziale del programma, che si concentra sull'analisi approfondita dei macro-trend globali, in particolare delle iniziative ESG e sull'impatto delle nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza Artificiale generativa.

L'approccio ibrido di insegnamento, che prevede sessioni in live-streaming ed esperienze in aula, è stato progettato per massimizzare l'efficacia dell'apprendimento, coniugando praticità e interazione diretta.

«Siamo entusiasti di questo corso, unico nel suo genere, che permetterà ai partecipanti un confronto diretto con alcuni tra i migliori esperti della consulenza strategica. Avranno la possibilità di apprendere dalle significative esperienze sul campo di questi professionisti, per orientare con più consapevolezza le scelte di business e di personal development in un sistema sempre più complesso e sfidante”», ha dichiarato Fulvio Peppucci, Direttore generale di Sole 24 ORE Formazione.