Sole 24 Ore: in miglioramento i risultati dei primi nove mesi I principali dati consolidati del Gruppo 24 Ore, al netto di oneri e proventi non ricorrenti, evidenziano un Ebitda positivo per 8,9 milioni

I risultati dei primi nove mesi del 2020 per il Sole 24 Ore, in un mercato condizionato dall'emergenza Covid, chiudono in miglioramento rispetto al 2019 al netto di oneri e proventi non ricorrenti, grazie ad interventi di contenimento dei costi operativi e al miglior andamento dei ricavi nel terzo trimestre.

E' quanto si legge in una nota del gruppo. I principali dati consolidati del Gruppo 24 Ore, al netto di oneri e proventi non ricorrenti, evidenziano un Ebitda positivo per 8,9 milioni (positivo per 6,9 milioni al 30 settembre 2019), Ebit negativo per 3,8 milioni (negativo per 5,6 milioni) e un risultato netto negativo per 5 milioni (negativo per 6,5 milioni). I dati consolidati mostrano un Ebitda positivo per 10,5 milioni (positivo per 10,6 milioni al 30 settembre 2019), Ebit negativo per 2,1 milioni (negativo per 2,7 milioni) ed un risultato netto negativo per 3,4 milioni (positivo per 0,5 milioni). I ricavi consolidati sono pari a 132,5 milioni (-7,5%).

Il dato risente dell'emergenza Covid e dei provvedimenti presi dalle autorita' “che hanno aggravato la debolezza connessa al calo strutturale del mercato di riferimento, anche se gli ultimi mesi hanno registrato una maggiore tenuta dei ricavi del Gruppo” spiega la nota. I ricavi pubblicitari sono in calo di 5 milioni (-9,2% a 49 milioni) mentre i ricavi editoriali sono stabili (76,7 milioni). I ricavi diffusionali del quotidiano (carta + digitale) ammontano a 37,3 milioni (+0,3% rispetto al 30 settembre 2019).

I ricavi diffusionali del quotidiano cartaceo ammontano a 22,9 milioni (-3,7%) rispetto al pari periodo del 2019, andamento più che compensato dai ricavi diffusionali del quotidiano digitale, pari a 14,4 milioni, in incremento di 1 milione (+7,4%) rispetto al pari periodo del 2019. Nell'emergenza Covid, segnala il gruppo, relativamente alle vendite de Il Sole 24 Ore in versione cartacea, si registrano impatti positivi sul canale edicola con un incremento rispetto al periodo ante Covid. Per quanto riguarda il quotidiano in versione digitale, invece, sono aumentati in numero significativo i nuovi abbonamenti portando ad una crescita delle copie diffuse rispetto al periodo ante Covid.

Nei primi nove mesi del 2020 il portale www.ilsole24ore.com registra una media giornaliera di 1,9 milioni di browser unici con una crescita del 94% rispetto alla media del 2019 (Fonte: Webtrekk).