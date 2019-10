Sole 24 Ore, nuova piattaforma multimediale al servizio della filiera della salute Le pagine “.salute” del Sole 24 Ore, le trasmissioni sulla salute di Radio 24, il Notiziario specializzato Radiocor Sanità, il quotidiano digitale verticale Sanità24, gli eventi sul territorio e il nuovo canale online del sito del Sole 24 Ore Salute. Un sistema completo che risponde alle esigenze informative di tutta la filiera: dalle istituzioni alle aziende del settore, dalle categorie professionali coinvolte fino al consumatore finale

5' di lettura

Il Gruppo 24 ORE mette in campo un grande progetto multipiattaforma integrato dedicato alla industry della salute per fornire un punto di riferimento unico, autorevole e affidabile a tutti i protagonisti e gli stakeholder del comparto, attraverso la qualità e l'esclusività dei contenuti a firma Sole 24 Ore, declinati in una piattaforma multimediale integrata ad alto valore aggiunto pensata e sviluppata per aziende, istituzioni e categorie professionali e, allo stesso tempo, per il mercato e i consumatori.

La nuova piattaforma è composta dalle pagine del Sole 24 Ore “.salute”, in edicola ogni martedì, le trasmissioni di Radio 24 a cura di Nicoletta Carbone dedicate alla salute e all'alimentazione e i loro approfondimenti online, il notiziario specializzato dell’agenzia di stampa Radiocor per le imprese pubbliche e private che operano nel settore, il quotidiano digitale verticale Sanità24, con l'attualità economica e normativa per gli operatori del settore.

A questi si affiancano, da martedì 8 ottobre, il nuovo canale Salute del sito del Sole 24 Ore - un canale multimediale con news e approfondimenti, video e podcast – e, prossimamente, grandi eventi istituzionali e convegni, come il 5° Healthcare Summit del Sole 24 Ore che si terrà il 5 novembre a Roma.

Le tematiche di salute e sanità saranno trattate ed approfondite sull'intera piattaforma costituita dai mezzi del Gruppo 24 ORE con approfondimenti di carattere scientifico, di scenario, di prodotto e divulgativi, anche dal punto di vista normativo e fiscale, per rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione, come testimonia anche il cambiamento nel rapporto tra industria farmaceutica e utente che inizia a conoscere canali di disintermediazione.

Il consumatore diventa infatti sempre più evoluto e ha bisogno di informazione credibile e qualificata per scegliere e per cogliere l'importanza, mai sostituibile, dei professionisti di riferimento nei percorsi curativi. Un’informazione rigorosa, equidistante, profonda, esclusiva e ad alto valore aggiunto.