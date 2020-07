Sole 24 Ore: Primo semestre condizionato da Covid. Ebitda positivo per 3,7 mln (10,4 mln) Ricavi diffusionali del quotidiano digitale a +0,8%. Ricavi pubblicitari meglio del mercato. Crescita a doppia cifra delle copie edicola e copie digitali a maggio

Ricavi diffusionali del quotidiano digitale a +0,8%. Ricavi pubblicitari meglio del mercato. Crescita a doppia cifra delle copie edicola e copie digitali a maggio

Nel primo semestre 2020, il Gruppo 24 ORE ha conseguito ricavi consolidati pari a 88,2 milioni di euro che si confrontano con un valore pari a 100,8 milioni di euro del primo semestre 2019 (-12,6 milioni di euro, pari al -12,5%). Lo scostamento negativo dei ricavi risente in maniera significativa degli effetti legati all'emergenza sanitaria per il virus Covid-19 e alle conseguenti misure restrittive imposte dalle autorità governative, che hanno aggravato la debolezza connessa al calo strutturale del mercato di riferimento. In particolare: i ricavi pubblicitari sono in calo di 6,0 milioni di euro (-15,3% da 39,0 a 33,1 milioni di euro), i ricavi editoriali diminuiscono di 1,8 milioni di euro (-3,5% da 52,6 a 50,8 milioni di euro) e gli altri ricavi registrano una flessione di 4,8 milioni di euro (-52,2% da 9,2 a 4,4 milioni di euro). I ricavi dell'area Cultura hanno registrato una flessione dell'83,8%, poiché sono state chiuse completamente le attività del Mudec – Museo delle Culture di Milano, fino al 28 maggio. Successivamente a partire dal 29 maggio il Comune di Milano ha riaperto l'accesso alla Collezione Permanente, con capienza contingentata, per tre giorni alla settimana.



L'emergenza Covid-19, registrata in tutta Italia a partire dalla fine di febbraio 2020, sta inoltre avendo impatti sia sulle copie diffuse e dichiarate dall'Editore ad ADS, sia sulle copie vendute. Relativamente alle vendite de Il Sole 24 ORE in versione cartacea, si registrano impatti positivi su canale edicola con un incremento rispetto al periodo ante Covid-19; di contro impatti negativi si stanno verificando sulle vendite continuative del prodotto destinate a settori di business che hanno risentito degli effetti del lockdown e delle misure restrittive ancora in corso (come per esempio treni e aerei) e sulle vendite in blocco in occasione di eventi, nonché sulla sospensione temporanea di abbonamenti cartacei destinati a imprese, banche e studi professionali.

Per quanto riguarda il quotidiano in versione digitale, invece, sono aumentati in numero significativo i nuovi abbonamenti portando ad una crescita delle copie diffuse rispetto al periodo ante-Covid.Nel primo semestre 2020 il portale www.ilsole24ore.com registra una media giornaliera di oltre 2 milioni di browser unici con una crescita del 121,3% rispetto alla media del 2019 (Fonte: Webtrekk). L'effetto combinato dell'esplosione della domanda di contenuti legati a Coronavirus da canali digitali, correlata ad una maggiore disponibilità a sottoscrivere offerte di contenuti a pagamento in virtù della gravità e incertezza della situazione, e di un forte presidio dell'offerta sia free (multiformato/multicanale) che pay dei prodotti digitali, accompagnato da un evidente effetto di trust e rilevanza delle informazioni fornite, ha favorito una crescita straordinaria nei consumi digitali del brand.

Il risultato è legato alla copertura real time dei temi legati all'emergenza Covid-19, particolarmente sentito sul mese di marzo (3,77 milioni di browser unici media giornaliera, +281% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente) e aprile (3,15 milioni di browser unici media giornaliera, +252% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente), per poi ridimensionarsi nei mesi successivi mantenendo comunque un delta positivo nel confronto con l'anno precedente anche sul mese di giugno (1,57 milioni di browser unici media giornaliera, +48,1% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente). Record giornalieri del semestre registrati il 12 marzo 2020 per browser unici (5,5 milioni) e il 22 marzo 2020 per pagine viste (17,4 milioni) e indicatori in picco sia per video (stream views media giorno +138,6% verso il primo semestre 2019) sia sui canali social. In particolare, la fanbase Facebook è cresciuta nel mese di marzo del +3,6% (verso media mensile dei tre mesi precedenti +0,7%) e ad aprile del +2,4%; la fanbase Instagram a marzo è cresciuta del +10% (verso media mensile dei tre mesi precedenti +3,6%) e ad aprile del 6,9%. Nel primo semestre 2020 Il Sole 24 ORE mantiene saldo il primato di media su LinkedIn con quasi 750 mila follower. Proseguono le dirette live con le redazioni anche su LinkedIn.

Le principali dinamiche che hanno caratterizzato i ricavi consolidati sono:i ricavi diffusionali del quotidiano (carta + digitale) ammontano a 24,5 milioni di euro, in diminuzione di 0,8 milioni di euro (-3,2%) rispetto al primo semestre 2019. I ricavi diffusionali del quotidiano cartaceo ammontano a 15,4 milioni di euro, in calo di 0,9 milioni di euro (-5,5%) rispetto al pari periodo del 2019. I ricavi diffusionali del quotidiano digitale ammontano a 9,1 milioni di euro in leggero incremento (+0,8%) rispetto al primo semestre 2019;i ricavi pubblicitari del Gruppo, pari a 33,1 milioni di euro, sono in diminuzione di 6,0 milioni di euro (-15,3%) rispetto al primo semestre 2019, registrando un risultato migliore rispetto all'andamento di mercato in calo del 30,1%.