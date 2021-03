Sole 24 Ore, il restyling in edicola dal 16 marzo

Gli ultimi dati Audipress e quelli sulle diffusioni

Tutto questo, ha ricordato il direttore generale di 24 Ore System Federico Silvestri, avviene all’interno di un gruppo che può contare su «autorevolezza del brand, contenuti ed esclusività del target». In questo senso il numero uno della concessionaria del Gruppo 24 Ore porta all’attenzione numeri eloquenti in tal senso: 785mila lettori giornalieri secondo gli ultimi dati Audipress (in crescita del 5,8% e uno dei soli tre quotidiani nazionali a veder crescere i lettori assieme al Fatto Quotidiano e Libero), oltre alle 146.149 copie diffuse fra carta e digital (secondo i dati Ads) che ne fanno il terzo quotidiano più diffuso (al netto delle copie del lunedì dei quotidiani sportivi) e leader nelle copie digitali (91.429 di media al mese contro le 89.748 del Corriere della Sera e le 52.250 di La Repubblica).

In questo quadro, il target è qualificato (41% nel target business) e con una presenza anche per certi versi inattesa in fasce più giovani di quel che si potesse pensare ab origine: 63% dei lettori nella fascia 25-54 anni.

Strumento di lavoro e «sistema»

Segno che si tratta di uno strumento di lavoro, ma anche di un «sistema», come sottolineato da Karen Nahum, Direttore Generale Publishing e Digital. Un sistema che si fa premio della «leadership digitale. E su questa linea continueremo a lavorare». Ma tutto questo proprio mentre c’è chi come Mark Thompson, ex ceo del New York Times, si avventura nella peggiore profezia possibile per l’industria editoriale dicendo che fra 10 anni non ci saranno più le edizione cartacee dei giornali.

«La carta è in giro da qualche migliaio di anni. Noi oggi – ha chiosato l’ad del Gruppo 24 Ore, Giuseppe Cerbone– celebriamo una nascita, in cui si ribadisce la rilevanza e centralità della nostra informazione. Certamente c'è un trend sociale di progressiva diminuzione della popolazione che legge sul cartaceo, ma io penso che sia impossibile prevedere un numero di anni per definire quando una cosa così eventualmente accadrà».

Quello del Sole 24 Ore, insomma, «è un sistema. In cui il punto di partenza sta nell’obiettivo di raggiungere il lettori. E così ci chiediamo quale mercato e quale informazione. Non necessariamente quale mezzo».