Sole 24 Ore, ricavi a +6,6% e migliora l’Ebitda. Pesano le voci una tantum

Crescono del 6,6% i ricavi del Sole 24 ore: nel 2021 hanno toccato i 203,5 milioni, contro i 191 del 2020. Pur al netto delle voci straordinarie, migliora la redditività: i conti approvati il 15 marzo dal cda vedono infatti un Ebitda positivo per 22,6 milioni (contro i 17,7 del 2020, +27%), un Ebit positivo per 5 milioni (0,6 nel 2020) e un risultato netto negativo per 700mila euro, che si confronta con i -2,9 del 2020.

Sul bilancio appena chiuso hanno tuttavia impattato oneri straordinari per 13,9 milioni legati al costo del personale e per 6,7 milioni alle svalutazioni: 5,4 milioni relative a frequenze Radio e 1,3 milioni relative ad avviamento dell’area Eventi. In totale le voci straordinarie hanno impattato negativamente per 20,6 milioni, portando così a un Ebitda positivo per 11,3 milioni, e un Ebit negativo per 15,3 milioni e a un risultato netto negativo di 21 milioni.

Nel dettaglio, nel 2021 i ricavi pubblicitari sono in crescita di 9,3 milioni (+11,8% sul 2020 a 88,2 milioni) quelli editoriali in calo di 1,1 milioni (-1% a 100,9 milioni): la contrazione dei ricavi generati dalla vendita del quotidiano cartaceo e dei periodici è stata in parte compensata dallo sviluppo dei ricavi derivanti da abbonamenti digitali al quotidiano, al sito www.ilsole24ore.com, ai prodotti dell'area Servizi Professionali. Ad esempio, i ricavi diffusionali del quotidiano digitale ammontano a 20,9 milioni, in incremento di 1,2 milioni (+6,3%) sul 2020, mentre i ricavi di editoria elettronica dell’Area Servizi Professionali sono pari a 43,3 milioni, in crescita di 1,5 milioni (+3,6%). Al capitolo eventi, «il perdurare della pandemia- si legge in una nota - aveva portato già nel 2020 alla sospensione di quelli fisici: al fine di mitigare gli impatti economici, l’attenzione del management si è prontamente concentrata sulla riconversione delle iniziative in chiave digital attraverso il rinnovamento dell'offerta e il lancio di nuovi format: tali attività hanno consentito di registrare ricavi nel 2021 pari a 6,4 milioni, in crescita rispetto ai 4,3 milioni del 2020».

Il patrimonio netto è pari a 13,9 milioni, in diminuzione di 21,5 milioni rispetto al valore al 31 dicembre 2020, che ammontava a 35,3 milioni, per effetto del risultato del 2021 e della valutazione attuariale del Tfr che determina un effetto negativo per 0,5 milioni.

Riguardo all’evoluzione possibile della gestione, il gruppo mantiere «un'attenzione proattiva e costante al contenimento di tutti i costi e all'individuazione di iniziative che possano ulteriormente mitigare il rischio legato ai ricavi a tutela di redditività e flussi di cassa attesi», si legge ancora nella nota.