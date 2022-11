Sole 24 Ore: ricavi pubblicitari e professionali trainano i conti nei primi 9 mesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il buon andamento della raccolta pubblicitaria, lo sviluppo dei prodotti dell’area Servizi Professionali e il miglioramento del contesto pandemico che ha consentito la ripresa delle mostre realizzate da 24 ORE Cultura trainano i risultati del Gruppo 24 Ore.

Il cda ha approvato i conti ai primi 9 mesi del 2022 che vedono ricavi consolidati pari a 149,9 milioni, in crescita del 5,1% sul 2021. L’utile è pari a 0,9 milioni, in miglioramento dai -3,7 milioni di un anno fa. L’Ebitda è positivo per 17,1 milioni, in miglioramento di 3,8 milioni e l’Ebit è pari a 4,8 milioni di euro, in miglioramento di 4,6 milioni.

Loading...

Al netto di oneri e proventi non ricorrenti, l’Ebitda è di 14,5 milioni (+2,1) l’Ebit è di 2,3 milioni (+1,5) e il risultato netto è negativo per 1,7 milioni, in miglioramento di 1,5 milioni. Nel dettaglio dei ricavi, quelli pubblicitari sono in crescita del 5,3% a 60,6 milioni; i ricavi editoriali sono in calo di 2,2 milioni di euro (-2,9% da 76,0 a 73,8 milioni) principalmente per la contrazione dei ricavi generati dalla vendita del quotidiano cartaceo; gli altri ricavi registrano una crescita di 6,5 milioni (da 9,1 a 15,6 milioni), principalmente grazie ai maggiori ricavi dell’area Cultura e dei prodotti più innovativi dell’area Servizi Professionali.

Al 30 settembre 2022, la Posizione finanziaria netta negativa per 48,6 milioni di euro, in miglioramento di 15,3 milioni rispetto ai 63,8 milioni di euro negativi al 31 dicembre 2021 principalmente per l'andamento del capitale circolante netto incluso nei flussi di cassa dell'attività operativa. Il Patrimonio netto consolidato è pari a 17,3 milioni di euro, in aumento di 3,4 milioni, rispetto ai 13,9 milioni al 31 dicembre 2021.

Guardando ai ricavi diffusionali del quotidiano (carta + digitale) ammontano a 31,7 milioni, in calo di 2,2 milioni (-6,6%) rispetto ai primi nove mesi del 2021. I ricavi pubblicitari del Gruppo, pari a 60,6 milioni, sono in crescita del 5,3% rispetto ai primi nove mesi del 2021. «La concessionaria mantiene il suo presidio consolidando la quota di mercato grazie allo sviluppo di iniziative speciali, sempre più riconosciute dalle aziende come efficace veicolo valoriale e strumento di fidelizzazione verso la propria audience», si legge in una nota del gruppo.