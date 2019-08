Sole 24 Ore, risultato netto positivo per 1,7 milioni Ebitda a 10,4 milioni, migliora la posizione finanziaria netta. Ceduto il 49% di Business School a Education Acquisition Limited e riacquisto del ramo «Eventi» di R.Fi.

Ebitda positivo per 10,4 milioni (2,1 milioni al 30 giugno 2018), Ebit positivo per 2,1 milioni (-2,5 milioni), risultato netto positivo per 1,7 milioni (-4,1 milioni). Sono i principali dati consolidati del Gruppo 24 Ore al 30 giugno 2019. Al netto degli oneri e proventi non ricorrenti e dell'impatto degli IFRS 16 l'Ebitda è positivo per 3,0 milioni (3,9 milioni al 30 giugno 2018), l’Ebit è negativo per 1,0 milioni (-0,7 milioni) e il risultato netto è negativo per 0,9 milioni (-1,5 milioni).

Il comunicato del gruppo indica un miglioramento di 3,3 milioni della posizione finanziaria netta negativa per 31,6 milioni di euro rispetto al valore negativo di 34,9 milioni di euro al primo gennaio 2019 (che include gli effetti della prima applicazione dell'IFRS 16).

Nel primo semestre 2019, il Gruppo 24 ORE ha conseguito ricavi consolidati pari a 100,8 milioni che si confrontano con un valore pari a 108,1 milioni dello stesso periodo del 2018 (-7,3 milioni di euro, pari al -6,7%). Tale variazione è dovuta in particolare alla diminuzione dei ricavi pubblicitari per 3,3 milioni (-7,7% da 42,3 a 39,0 milioni), dei ricavi editoriali di 1,9 milioni (-3,5% da 54,5 a 52,6 milioni) e al calo degli altri ricavi per 2,1 milioni di euro (-18,4% da 11,3 a 9,2 milioni).

Il costo del personale, pari a 42,6 milioni, è in diminuzione di 1,8 milioni di euro (-4,1%) rispetto al primo semestre 2018, quando era pari a 44,4 milioni di euro. L’organico medio dei dipendenti, pari a 917 unità, registra un decremento di 47 unità verso il primo semestre 2018 quando era pari a 964 unità.

Il primo semestre 2019, si legge nella nota, conferma la persistenza di condizioni di debolezza del mercato e di generale incertezza nell’economia italiana che influenzano, in particolare, l'andamento della raccolta pubblicitaria. L'obiettivo del 2019 consiste in un recupero della redditività anche attraverso iniziative volte a perseguire il contenimento dei costi e una maggiore efficienza operativa, pur garantendo adeguati investimenti commerciali a supporto dei ricavi e in tecnologie abilitanti nuovi modelli operativi e di business, e mantenendo un adeguato euilibrio finanziario.