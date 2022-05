Sole 24 Ore, nel trimestre salgono i ricavi (+7,3%) e migliorano i margini

Ascolta la versione audio dell'articolo



Salgono ancora i ricavi del Sole 24 Ore nel corso del primo trimestre, che vede la marginalità in crescita e un miglioramento della posizione finanziaria netta.

A trainare i ricavi è stato anzitutto il buon andamento della raccolta pubblicitaria (+5,2% sul primo trimestre 2021 a 17,4 milioni), lo sviluppo dei prodotti dell’area Servizi Professionali (+2,1% a 10,8 milioni i ricavi) e la ripresa delle mostre realizzate da 24 Ore Cultura grazie al miglioramento del contesto pandemico (3,2 milioni dai 300mila euro del 2021).

Ricavi oltre i 47 milioni

In totale, la trimestrale approvata dal cda presieduto da Edoardo Garrone vede il gruppo chiudere il periodo con ricavi consolidati pari a 47,3 milioni: il dato si confronta con i 44,1 milioni del 2021 e il miglioramento di 3,2 milioni vale un balzo del 7,3%.

Il margine operativo lordo (ebitda) del primo trimestre torna positivo per 1,8 milioni, in recupero dal dato negativo di 0,5 milioni del 2021; la variazione è principalmente riconducibile alla crescita dei ricavi per 3,2 milioni (+7,3%), ai maggior proventi operativi per 0,4 milioni di euro e a un incremento dei costi che complessivamente è pari a 1,4 milioni di euro.

In miglioramento anche il risultato operativo

In particolare il costo del personale, pari a 20,3 milioni, è in diminuzione di 0,2 milioni (-1,2%) rispetto al pari periodo del 2021; l'organico medio dei dipendenti, pari a 802 unità, registra un decremento di 47 unità rispetto al 31 marzo 2021 quando era pari a 849 unità. Migliora anche il risultato operativo (da -4,5 a -2 milioni) e il risultato netto è negativo per 3,5 milioni, in miglioramento di 2,2 milioni rispetto al risultato negativo per 5,7 milioni del primo trimestre 2021. La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2022 è negativa per 52,6 milioni, in miglioramento di 11,3 milioni dai 63,8 milioni del 31 dicembre scorso. «La variazione della posizione finanziaria netta è principalmente riferita all'andamento del capitale circolante netto incluso nei flussi di cassa dell'attività operativa», fa presente una nota del gruppo.