Sole, vento e mare: un mix di rinnovabili per l’energia delle isole italiane

E poi la forza del mare: con circa 5 milioni di euro l'anno l'Italia è al primo posto tra i Paesi mediterranei e al secondo in tutta Europa, subito dopo il Regno Unito, per finanziamenti pubblici all'energia dal mare (fonte: OceanSet 2020). Ora non resta che individuare le soluzioni più adatte anche in termini di stoccaggio.

In questa direzione il premio Sole, Vento e Mare - che verrà consegnato da Marevivo durante i Green Salina Energy Days (9 e 10 settembre) - punta a dare valore alle soluzioni individuate dalla giuria preseduta da Livio De Santoli, prorettore dell'Università La Sapienza e composta anche dai ministeri alla Transizione ecologica e allo Sviluppo economico, Fondazioni Symbola, Univerde e Sviluppo Sostenibile (Asvis) oltre ai rappresentanti delle amministrazioni e istituzioni locali.