Soli tra delfini, tartarughe, uve, fichi d'India nel paradiso terrestre di Linosa

Ci si sente soli e felici tra i pesci adesso a Linosa. L'isola gioiello dell’Area Marina Protetta Isole Pelagie, non è mai affollata, però dopo agosto torna a essere un paradiso esclusivo per chi ama il Mediterraneo e le sue creature. E poi si può godere la meravigliosa compagnia degli abitanti di Linosa, i quali volentieri accompagnano a scoprire la spiaggia di Pozzolana di Ponente e di Levante, spiegano l'origine vulcanica dei Faraglioni e invitano ad addentrarsi lentamente nella superficie lavica screpolata formatasi intorno della Piscina Naturale per poi tuffarsi dentro questo anello azzurro. Giunti in traghetto da Lampedusa o Porto Empedocle, tra uve, ficchi d'India, non resta che perdersi a piedi lungo i sentieri, sedersi a riva per avvistare i delfini e le tartarughe, guardare in cielo il volo degli uccelli e dedicarsi a cene pantagrueliche, per poi ritirarsi a Casa Faro, soli, si fa per dire, tra la vegetazione e il mare.

