Solidi risultati per l’arte del XX secolo da Christie’s

L'asta televisiva pomeridiana, impropriamente denominata ‘serale' (a meno che per serale non si intenda ad Hong Kong...), organizzata da Christie's a Londra il 28 giugno ha realizzato 63,8 milioni di sterline, entro la stima dopo l'aggiunta delle commissioni, grazie a 61 lotti venduti dei 66 rimasti dopo solo due ritiri e cinque invenduti, di cui però uno solo dalla stima milionaria. L'elevata percentuale di venduto è stata solo in parte aiutata dalle garanzie di parte terza che hanno coinvolto meno di un quarto dei lotti e non è stata seguita la pratica di ritirare un numero consistente di lotti prima dell'asta, mentre vi è l'impresssione che la casa d'aste abbia lavorato con i venditori per convincerli ad accettare prezzi di riserva molto ragionevoli, portando quindi in diversi casi a realizzi al di sotto delle stime basse, a volte in modo significativo, ma pur sempre vendite.



Ciò potrebbe forse stupire chi si fosse avvicinato al mercato dell’arte solo negli ultimi anni, in cui i risultati in asta sono stati sempre più distorti da meccanismi di manipolazione e dall'eccesso di liquidità dell'ultimo decennio, quest’asta invece ci riporta ad un modo ‘normale' di condurre gli incanti pubblici i cui risultati sono veramente rappresentativi di una interazione di forze libere di mercato, e quindi credibili e sostenibili nel tempo. Non sono state proposte opere stimate oltre la soglia dei dieci milioni di sterline, normalmente assicurate tramite garanzie, e anche i risultati peraltro positivi di artisti recenti non hanno raggiunto i multipli della stima che fanno contenti gli speculatori che sono dietro alla costruzione di queste ‘mode' che gli economisti chiamano ‘profezie che si alimentano da sole' e i non-economisti (forse esagerando?) ‘Schemi Ponzi'.

Diversamente da Sotheby's la sera precedente, la casa d'aste ha utilizzato la concomitanza con la riapertura della National Portrait Gallery per enfatizzare con una esibizione di buon livello le proprie vendite a trattativa privata, più che l'offerta in catalogo, anche perché le opere super-contemporanee che vanno di moda oggi sono comunque figurative: sembrano lontani i tempi in cui ‘si portava' il cosiddetto ‘astrattismo zombie', con buona pace per gli speculatori di allora.



La forza del Paesaggio

Forse inaspettatamente, a guidare i realizzi è il post-Impressionismo di fine ‘800 e in particolare il puntinismo di Paul Signac con una veduta solare della baia di Saint-Tropez del 1896 che ha raggiunto la stima alta di 8 milioni di £ con le commissioni. L'altro paesaggio che partiva da una stima multimilionaria di 4-6 milioni di £, il fotorealistico dipinto ‘Grunes Feld' di Gerhard Richter del 1969, è rimasto invece invenduto. Sempre in ambito contemporaneo, un lavoro su carta verticale di David Hockney del 1978 delle serie delle piscine, senza presenza di persone, ha superato le stime di 1,2-1,8 milioni fermandosi a 2,3 milioni di £ con le commissioni, mentre una ben più recente composizione con due figure femminili al bordo di una piscina di Caroline Walker del 2013 ha raddoppiato la stima alta a 440mila £.

CECILY BROWN (B. 1969), Kiss Me Stupid, signed ‘Cecily' (lower left); signed and dated ‘Cecily Brown 1999' (on the stretcher); signed and dated ‘Cecily Brown 99' (on the reverse), oil on linen, 60 x 75in. (152.4 x 190.5cm.), Painted in 1999, Price realised: £3,549,000. PLEASE CREDIT TO CHRISTIE'S IMAGES LIMITED 2023.Please note this may only be reproduced in connection with a preview or review of the relevant Christie's sale. Please refer to our Terms & Conditions of use below. There may also be additional copyright which you will need to clear direct with the copyright holder.

L'arte del Ritratto

Diversi i ritratti disseminati per il catalogo, guidati dal non convenzionale ritratto omaggio a Picasso dipinto da Basquiat nel 1984 che ha sfiorato la stima alta di 6,5 milioni di sterline con le commissioni, cinque volte il prezzo realizzato da una “Tete de Femme' del periodo classico dello stesso Picasso, dipinta nel 1921 e da decenni parte della famosa collezione Berggruen, che anche grazie alla garanzia si è fermata a 1.250.000 £ con le commissioni, esattamente a metà della stima di 1-1,5 milioni di £. Buoni risultati anche per due autoritratti: quello di Edgar Degas su carta alla giovane età di 21 anni nel 1855 ha raddoppiato la stima bassa a 554mila £, mentre quello di Lucian Freud su carta ad inchiostro e matita del 1944 (quindi a 22 anni di età) si è salvato probabilmente grazie alla garanzia raggiungendo comunque 1,7 milioni di £, entro la stima di 1,5-2 milioni grazie alle commissioni.

JEAN-MICHEL BASQUIAT (1960-1988), Untitled (Pablo Picasso), acrylic and oilstick on metal, 35 5/8 x 35 5/8in., (90.5 x 90.5cm.), Executed in 1984, Price realised: £6,462,500. PLEASE CREDIT TO CHRISTIE'S IMAGES LIMITED 2023.Please note this may only be reproduced in connection with a preview or review of the relevant Christie's sale. Please refer to our Terms & Conditions of use below. There may also be additional copyright which you will need to clear direct with the copyright holder.

Arte Italiana

Ben due lavori rappresentativi dell'arte italiana del Dopoguerra hanno raggiunto risultati milionari fra i primi cinque realizzi: un ‘Sacco SP1' di Alberto Burri del 1956, composizione con il caratteristico elemento di juta su una superficie pittorica nera verticale di un metro, ha sfiorato la stima bassa di 3 milioni di £, solo grazie alle commissioni, mentre un ‘Concetto Spaziale. Attesa' di Lucio Fontana del 1965 dal formato orizzontale a sfondo bianco con ben 9 tagli ma molto irregolari come ritmo e dimensioni è stato aggiudicato a 2,7 milioni, entro la stima di 2,5-3,5 milioni, sempre dopo l'aggiunta delle commissioni. Un altro lavoro legato allo Spazialismo, una classica tela bianca formata di Enrico Castellani del 1968, proveniente dalla collezione Fineberg in larga parte venduta a New York a maggio, ha raggiunto la stima bassa di 250mila £ con le commissioni; proveniente dalla stessa collezione, una grande composizione del maestro Gutai giapponese Shiraga del 1994 ha sfiorato 1,5 milioni, da una stima di 1,2-1,8 milioni di £. Uno ‘specchio' di Pistoletto ‘Due ragazzi nudi” raffigurati come statue classiche del 1968-1978 ha superato la stima di 250-350mila £ a 378mila £, mentre la composizione figurativa ‘Trofallassi” del 2019 del giovane Guglielmo Castelli ha raggiunto 82mila £, quattro volte la stima bassa, continuando a inanellare performance in asta.