SolidWorld, la Borsa per rafforzare la filiera

SolidWorld tenta la strada della quotazione, collocando il 27,32 percento su Euronext. L’azienda che realizza, tra le varie cose, stampanti tridimensionali, usati in campo sanitario, è la capogruppo di 11 società, impegnate nelle fasi della filiera digitale dedicata al 3D Digital Manufacturing (software 3D, stampanti 3D e servizio di additive manufacturing). I suoi principali settori di riferimento sono l’automotive, aerospazio, design, Sport, luxury e machinery automation. È inoltre recente la sua collaborazione con l’Università di Pisa, con cui ha avviato un percorso che lo ha portato a riprodurre un materiale utilizzabile in prospettiva per i trapianti. La sede principale è a Treviso, con 14 sedi operative e 3 poli tecnologici sparsi per l’Italia.

Il collocamento a Piazza Affari ha riguardato circa un mese fa 3.321.000 azioni ordinarie di nuova emissione, di cui n. 2.250.000 azioni in aumento di capitale e 1.071.000 derivanti da obbligazioni convertibili.

L’operazione ha previsto anche l’assegnazione gratuita di un warrant per azione ordinaria. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso il collocamento è stato pari a 6,5 milioni circa, di cui 4,5 milioni derivanti dall’aumento di capitale, 0,5 milioni derivanti dall’esercizio dell’opzione di over allotment e 1,5 milioni circa rivenienti dalla conversione delle obbligazioni convertibili. Il flottante è pari al 27,32% del capitale sociale (30,36% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

Il Gruppo opera - attraverso 14 sedi operative, 3 poli tecnologici ed oltre 150 dipendenti - da oltre vent’anni, in un’ottica “circolare”, in particolare nel settore biomedicale, grazie a partnership con università e centri di ricerca del Paese. Grande attenzione viene data alla sostenibilità grazie ai processi di eco-design, ovvero di un approccio sostenibile allo smaltimento dei prodotti.

«Il debutto su Euronext Growth Milan rappresenta per noi un passo fondamentale per raggiungere il prossimo livello: abbiamo tantissimi progetti e aziende che richiedono il nostro supporto - dice Roberto Rizzo, fondatore e ad di SolidWorld - La trasformazione digitale delle imprese è un enorme volano di competitività per il Pese e di rilancio del Made in Italy e uno strumento decisivo per affrontare il contesto globale, così incerto. La quotazione ha il potenziale di proiettare il gruppo verso obiettivi che ci prefissiamo da tempo: internazionalizzazione, rafforzamento della filiera anche tramite operazioni di M&A e di crescita in settori ad alto potenziale, come quello biomedicale oltre all’acquisizione di leadership nella produzione di software e hardware per imporci ancora di più quale soggetto determinante nei processi di trasformazione in ottica 4.0».