La diversificazione della produzione può aiutare gli allevatori sardi

Quanto al disegno di legge annunciato dall’assesore Gabriella Murgia, Solinas ha detto di non averlo ancora messo all'ordine del giorno. «Voglio rifletterci - ha concluso - sentendo le categorie».

Abbattimento dei cormorani unica soluzione contro la crisi della bottarga

Durante il forum si è parlato anche della crisi della bottarga. La Regione vuole dimostrare con uno studio adeguato che l’abbattimento dei cormorani, che stanno decimando la produzione di bottarga, “è l'unica soluzione per liberarsi di un nemico che non dispone di antagonisti naturali in natura», ha detto il presidente della Regione Sardegna, nel commentare il drastico calo della produzione delle uova di muggine nell’Isola da lui amministrata. La politica degli abbattimenti è contrastata dall'Ispra e da Bruxelles, che per Solinas mantengono un approccio conservatore mentre i fatturati delle cooperative calano clamorosamente.

Il sughero, un tempo l’oro sardo, è in crisi

Infine, si è discusso del sughero e dell’intenzione della Regione di rispristinare l’Agenzia per favorire lo studio scientifico e l’innovazione tecnologica per la qualità del prodotto in modo da renderlo competitivo rispetto alla concorrenza sintetica.

Il comparto del sughero - un tempo considerato l’oro sardo - attraversa infatti una profonda crisi. Negli ultimi anni la produzione è passata drasticamente dalle 12mila tonnellate l’anno, a poco più di 5mila. A mettere in ginocchio il settore, la concorrenza dei tappi artificiali e la concorrenza da parte delle multinazionali portoghesi e spagnole.