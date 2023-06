Sollievo di Forza Italia: nessun disimpegno dei figli di Berlusconi. Ora inizia nuova fase

Ascolta la versione audio dell'articolo

È da poco finito il funerale di Silvio Berlusconi quando Giorgia Meloni lo celebra con un video sui social: dalla discesa in campo del Cavaliere all’enorme tricolore della manifestazione con cui nel 2020 FdI iniziò la scalata al vertice, le immagini scorrono come in un cerchio che si chiude. «Ti renderemo orgoglioso», è la promessa della premier. E suona come la dichiarazione di chi è pronta a raccogliere la sfida dell’eredità politica di guidare il centrodestra, tenerlo unito e in grado di governare.

Doppio chiarimento

Una sfida in cui c’è la variabile legata al destino di Forza Italia, dove nelle ultime ore è andato in scena un doppio chiarimento. Uno è interno, per avviare una nuova fase. E uno con i figli di Berlusconi, che hanno rassicurato i vertici della “creatura politica” del padre: nessun disimpegno, il partito può contare sulla famiglia.

La promessa di Meloni

«Abbiamo iniziato questo cammino molti anni fa. Abbiamo percorso strade diverse. Ma l’obiettivo era, è e rimarrà comune. Rendere l’Italia fiera e capace di stupire il mondo», sottolinea Meloni celebrando Berlusconi. Nel suo solco punta a «difendere l’interesse nazionale». E in suo onore si prepara a varare domani in Consiglio dei ministri la prima parte della riforma della Giustizia. Secondo l’analisi del Financial Times, l’eventuale smembramento di FI creerebbe «un’opportunità politica» per la premier per costituire un grande partito di destra, operazione non riuscita al Cavaliere.

Svolta dopo le Europee

I più scommettono che il momento per questa svolta sarà maturo solo dopo le elezioni europee, quando FdI, Lega e FI peseranno il loro consenso con il sistema proporzionale. Fino a quel momento va preservato lo status quo, o almeno questo è l’intento comune che si è rinsaldato fra Meloni, il vicepremier Antonio Tajani - il più alto in grado in FI - e Gianni Letta, fino all’ultimo il braccio destro di Berlusconi. Dopo la morte del Cavaliere, i contatti fra i tre sono stati decisamente intensi. L’idea di un patto viene smentita nella forma. Ma di fatto l’obiettivo condiviso è portare avanti il lavoro quotidiano all’insegna della stabilità e dell’azione unitaria delle diverse anime dell’esecutivo.

Il ruolo incerto di Marta Fascina

Con la consapevolezza che FI non ha più il suo leader e che ha bisogno di più manutenzione, è il ragionamento che fanno fonti di governo. Una presa di coscienza che starebbe avvenendo anche fra gli azzurri. Le nomine approvate nel Comitato di presidenza alla vigilia del funerale hanno creato un certo imbarazzo, ma erano dovute, ammette chi non era entusiasta di questa mossa. Il futuro ruolo di Marta Fascina resta un rebus, ma a nessuno è sfuggita la vicinanza fra la compagna di Berlusconi e la primogenita Marina al funerale.