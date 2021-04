2' di lettura

Parliamo di musica in prima serata su Rai Uno, finalmente. Al via la seconda stagione della miniserie “La compagnia del cigno”, protagonisti gli studenti del Conservatorio. (Mentre – come abbiamo già indicato - su RaiTre ogni sera in prime time parliamo di musica con Stefano Bollani – dal samba al tritono, da Baglioni a N.A.I.P.). Dagli studenti ai musicisti nel pieno della professione, ascoltando Sollima e Lucchesini in dialogo, all'Accademia Filarmonica Romana. Dalla Scala l'occasione di scoprire un altro aspetto di Chopin, con i “Canti Polacchi” – e anche le Mazurche nella versione per voce e pianoforte.

“La compagnia del cigno”

L'11 alle 21.25 su Rai Uno al via la seconda stagione della miniserie “La compagnia del cigno”, dove i protagonisti sono gli studenti di Conservatorio. Raccontare il talento di questi giovani musicisti e l'importanza dei loro maestri, della condivisione e la necessità dell'impegno. Dodici episodi distribuiti in sei puntate, fino al 16 maggio. Con Alessio Boni, Anna Valle, e i ragazzi – veri musicisti – che abbiamo imparato a conoscere nella prima stagione, trasmessa nel gennaio 2019 con grande successo (5 milioni e mezzo di telespettatori, share del 22-25%). Disponibile sul sito.



Loading...

Milano

L'11 alle 20 streaming dalla Scala con la soprano polacca Alexandra Kurzak e un bel programma, fra Canti polacchi del conterraneo Chopin, che si ascoltano di rado; Romanze di Caikovskij, Lieder di Brahms e Schumann (un capolavoro come il ciclo “Frauenlieben und -leben”). Il 14 alle 18, sempre in streaming dalla Scala, altro bel programma fra Morricone e il suo maestro Petrassi, con l'Ensemble dell'Accademia. Disponibili sul sito per 7 gg.



Roma

Il 16 alle 21 live streaming dalla Sala Casella dell'Accademia Filarmonica Romana di Giovanni Sollima: ritratto d'artista, con il pianista Andrea Lucchesini (qui nella veste di direttore artistico dell'Accademia) in dialogo con il celebre violoncellista e compositore - e molta musica. Quella per violoncello solo (in un programma sorpresa) seguirà di pari passo il racconto del percorso artistico di Sollima, in un viaggio fra repertorio antico e il Novecento, senza esclusioni, dalla contemporanea al rock progressive. Disponibile a lungo sul sito.