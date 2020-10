Solo 9mila tracciatori in trincea, così è più difficile fermare il virus

Sanità lombarda in crisi

Il caso lombardo - e soprattutto milanese - è particolarmente critico. Il motivo è che se da una parte sono migliorate le performance delle terapie intensive, dall’altra parte la medicina territoriale è ancora molto fragile, nonostante da maggio siano stati messi a disposizione dal governo 202 milioni di stanziamenti, per la sola Lombardia, per fare bandi e assumere personale.

Ora la Lombardia dispone di circa 980 posti stabili in terapia intensiva, ma probabilmente riuscirebbe in poco tempo ad attivare fino a 1.800 posti, considerando che durante i mesi più drammatici sono stati comprati respiratori e monitor (e l’ospedale della ex Fiera di Milano, con 200 posti potenziali, non è stato smantellato). Tuttavia rimane il nodo del territorio. I problemi della scorsa primavera stanno riemergendo adesso, forse anche in modo più evidente visto che in questo momento non ci sono nemmeno grandi spazi dove ospitare in isolamento i positivi “a bassa intensità”, che non necessitano di cure ospedaliere ma che devono rimanere in quarantena per non riportare il Covid in famiglia. A Milano invece durante i mesi del lockdown erano stati almeno messi a disposizione due grandi hotel, mentre adesso gli unici luoghi utilizzati sono l’ospedale militare di Baggio e quello dell’aeronautica militare a Linate.

Unità mediche senza personale

A Milano e nel suo hinterland, dove ogni giorno vengono registrati oltre mille positivi, ci sono solo 14 medici delle Usca, le unità mediche che servirebbero a controllare i malati in casa. Il fabbisogno stimato invece sarebbe di almeno 130 medici per i 3 milioni di abitanti dell’area.

I dottori dovrebbero inoltre essere supportati da infermieri familiari a domicilio: ne servono 520 per la città metropolitana di Milano (216 nel solo capoluogo), ma al momento le aziende ospedaliere pubbliche non hanno istituito questo tipo di figure. Non mancano le accuse politiche sul punto da parte dell’opposizione: «L’assistenza domiciliare in Lombardia è privata convenzionata, quindi il pubblico per questo non può fare assunzioni - dice la democratica Carmela Rozza - Ma ora chi va nelle case? Peraltro i concorsi non vengono centralizzati a livello regionale, li fanno le singole Asst, quindi è difficile controllarne l’andamento».

Nodo pensionamenti

Al problema dell’assistenza territoriale si unisce anche quello dei prossimi pensionamenti di molti dottori di medicina generale. Un numero ancora poco chiaro ma che sta allertando il vertici della sanità lombarda. Insomma, con i contagi che aumentano, sembra una tempesta perfetta.