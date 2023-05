Solo una «AI inclusiva» ci salverà dalle distorsioni della AI

L’applicazione della AI è diventata di conseguenza un tema così importante da arrivare a sollevare l’interesse diretto della politica, che non può fare a meno di rilevarne l’impatto dirompente su questioni morali, sociali e culturali, una fra tutte la tutela del principio di privacy dei cittadini/consumatori. É esempio di questa attenzione della politica l’atto della presidenza americana che, ritenendo TikTok rischioso per la sicurezza nazionale, ne proibisce l’uso dei dispositivi assegnati ai funzionari del governo federale, non prima di avere chiesto a ByteDance, l’azienda cinese che l’ha fondata, di cederne la proprietà ad aziende americane.

Oppure la mossa del Garante della Privacy italiano che solleva la questione della tutela dei dati degli utenti italiani, intimando a OpenAI di porre rimedio alle gravi lacune di ChatGPT sul rispetto dei più basilari principi di regolamentazione, ricevendo come risposta dalla stellare startup americana, valutata 29 miliardi di dollari, la chiusura immediata del servizio agli utenti che vi accedono da server collocati sul territorio italiano.

D’altra parte, l’AI non arriva solo ad essere uno strumento di vantaggio nella competizione globale, ma è anche una tecnologia che per la sua profondità ricodifica il DNA di quella competizione, e pertanto non sfugge a meccanismi di tipo esclusivistico. Che siano generati da azioni di spinta verso la concentrazione di mercato, o che siano piuttosto incidentali per effetto della altissima velocità di propagazione della AI nei diversi ambiti - ChatGPT ci ha messo due mesi soltanto per raggiungere i 100 milioni di utenti! - quei meccanismi esasperano le differenze fra coloro che sono abilitati all’accesso e qualificati nell’uso delle tecnologie di Intelligenza Artificiale e quelli che non lo sono, con conseguente disuguaglianza economica e disoccupazione strutturale.

È innegabile l’impatto negativo che ogni esclusività, limitazione o inibizione all’accesso a questa tecnologia non solo vanifica le speranze per una prosperità diffusa, per un futuro migliore per tutti, ma ne tradisce il proposito originale: la AI nasce per amplificare le possibilità di andare oltre i limiti dell’essere umano, non per vincolarsi ad essi. Segnatamente il divario digitale - digital divide - nell’era della AI cambia significato: l’accesso limitato o l’usabilità inadeguata delle tecnologie AI rendono profondissimo lo scarto competitivo tra le comunità svantaggiate e quelle più abbienti, aumentando le disuguaglianze sociali ed economiche, ma è ancora più pericoloso il monopolio della AI in quelle comunità che, pur essendo digitalmente sviluppate, non sono sufficientemente competitive da potersi dotare di un uso controllato e consapevole di questa tecnologia.

Open source vs. Closed source: diversi approcci all’evoluzione dell’AI

Gli approcci open source e closed source nell’evoluzione dell’AI rappresentano due visioni distinte sulla distribuzione e l’accesso alla conoscenza e alle risorse nel campo dell’Intelligenza Artificiale. L’approccio open source favorisce la condivisione della conoscenza e del codice sorgente, permettendo a un’ampia comunità di ricercatori, sviluppatori e utenti di collaborare e contribuire allo sviluppo dell’AI. Progetti aziendali come TensorFlow di Google e PyTorch di Facebook sono esempi di framework open source che hanno reso l’AI accessibile a un pubblico più ampio e hanno accelerato l’innovazione nel campo. Ancora più apprezzabili sono progetti di community non-commerciali come ad esempio il francese Bloom, o The CheshireCat, un progetto interamente italiano.