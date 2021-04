Solo fiducia nella ripresa o c’è altro? Ecco perché le Borse non si fermano più

3' di lettura

Che la Borsa di Wall Street registri i nuovi record storici, come accaduto anche venerdì, non fa notizia: ormai succede quasi tutti i giorni. Che anche le Borse europee (per esempio l’indice Stoxx 600 o Francoforte) raggiungano vette mai viste prima è un po’ più raro, ma comunque è un film già proiettato tante volte. Averlo rivisto venerdì non fa un grande effetto. Che ben 31 indici azionari (in alcune Borse più di uno) su 145 nel mondo siano attualmente sui massimi storici è già un evento degno ...