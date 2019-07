Solo con il «9» l’esclusione dalle società di comodo

Con l’esonero del visto, occorre comunque operare con attenzione. In presenza, infatti, di un successivo controllo da parte delle Entrate che comporti la contestazione di errori il cui esito faccia retrocedere il punteggio Isa ad un valore inferiore a 8, il rischio è che in assenza del visto, le compensazioni effettuate possano essere disconosciute con conseguenze in relazione ai versamenti compensati che risulterebbero omessi.

Società di comodo

Il beneficio opera come causa di esclusione da indicare in Redditi per le società che conseguono il livello di affidabilità fiscale richiesto da riscontrare sul periodo di imposta in cui ricorre lo status di società di comodo (non operativa o in perdita sistemica è irrilevante). L’affidabilità dovrebbe operare anche come causa di disapplicazione della disciplina per le società in perdita sistematica. Ricordiamo che a differenza delle cause di esclusione, la sussistenza delle cause di disapplicazione va verificata nel quinquennio di osservazione precedente.

Termini di accertamento

La riduzione dei termini di accertamento per i contribuenti virtuosi è stata fissata ad un anno a prescindere dalla quotazione espressa dal software «Il tuo Isa». Risulta al momento sconnessa la possibilità che la riduzione del termine possa aumentare per i contribuenti con un punteggio superiore a 8. Ricordiamo che la riduzione opera in relazione ai soli redditi di impresa e di lavoro autonomo e non anche alle altre categorie di reddito.