Solo l’Italia può guidare la prossima fase dell’integrazione europea: la Spaghetti theory

Sino ad oggi, abbiamo pensato che il libero movimento di beni, capitali, servizi, persone avrebbe portato alla convergenza europea; forse non basta. Ci vuole un minimo comune denominatore culturale, e quando si tratta di cultura è difficile non pensare al nostro Paese. Come la Gran Bretagna ha avuto un ruolo guida nel dopo guerra e la Germania nella fase monetaria, l'Italia dovrebbe avere un ruolo guida nella fase di integrazione culturale.

Non si tratta di imporre la nostra cultura ma di condividerla. E in questo siamo bravi.

Diamo a tutti gli europei la possibilità di godersi il Colosseo, gli Uffizi, Venezia, le Alpi, il Mediterraneo, la Valle dei Templi e tantissime altre bellezze. Spingiamo perché tutti i giovani europei possano conoscere ed immergersi in secoli di laboriosa creazione di questa bellezza anche solo camminando nelle nostre città e nei nostri borghi. Torneranno a casa e vorranno nelle loro cittadine la stessa bellezza, chiederanno architetti, artisti, costruttori italiani per riprodurla. Per noi non sarà (solo) un vantaggio in termini di PIL ma un contributo ad avere un Continente più bello.

Impegniamoci per diffondere la nostra cultura del cibo, non solo per proteggere i nostri marchi e per aumentare le nostre esportazioni, ma per raccontare la nostra dieta, il nostro modo conviviale di stare a tavola, i nostri riti di piacere culinario. In un periodo di crescente attenzione alla salute, la dieta mediterranea dovrebbe poter contribuire al benessere delle persone nell'intero Continente. Ogni ristorante italiano in Europa dovrebbe diventare un punto di diffusione della nostra cultura culinaria, delle nostre ricette, del nostro modo di stare a tavola.

La nostra apertura mentale, la nostra tolleranza, la nostra voglia di conoscere gli altri e di “fare festa” è la base di questa capacità di integrazione. Noi siamo simpatici e simpatia deriva dal greco patire insieme (sun-patos): la capacità di capire nel profondo gli altri, condividendo i loro sentimenti. Tutto ciò comporterà un'evoluzione delle nostre tradizioni che si fonderanno con quelle del resto del Continente; non si tratta di dominare con la nostra cultura ma di integrarsi con le altre e di fondersi in qualcosa di più europeo di cui l'Italia sarà la forza motrice. Questo lo sappiamo fare, se non altro perché sappiamo bene che quello che siamo oggi non è altro che la fusione di tante culture che nei millenni si sono integrate sul nostro territorio dall'impero romano alle repubbliche marinare. Dovremo pensare, ad esempio, che pur che questo crei una base comune, è bello che la Gioconda sia in una grande capitale europea; dovremo smettere di lagnarci per i giovani cervelli in fuga purché questi italiani diffondano la nostra cultura e siano “integratori” europei.