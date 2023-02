Solo i leader tracotanti possono confondere l’umiltà con la debolezza

4' di lettura

Sin dalle sue prime, drammatiche, settimane la pandemia Covid-19 ha ulteriormente alzato la luce dei riflettori sui temi della leadership e della resilienza. Come già illustrato nel contributo, “La leadership di chi è capace di mettersi in gioco” (Il Sole 24 Ore, 8 maggio 2020), la riflessione di allora si articolava attorno alla necessità di investire nel “dubbio generativo”, interrogandosi sull'utilità di routine e schemi mentali consolidati, rinvigorendo il pensiero critico come modus operandi.

Seguendo questa scia, uno studio recente ha empiricamente investigato il tema della leadership “autentica” – cioè basata su comportamenti trasparenti e orientata a costruire relazioni, raggiungere gli obiettivi organizzativi e ad essere di ispirazione per gli altri – secondo la chiave di lettura della trasparenza relazionale (Rego, Cunha e Giustiniano, Are Relationally Transparent Leaders More Receptive to the Relational Transparency of Others? An Authentic Dialog Perspective, 2022).

Quando la leadership viene intesa come una “asimmetria co-costruita” che legittima coloro in grado di dettare la linea (leader) e coloro che ne seguono le indicazioni (follower), la trasparenza relazionale può essere intesa come il mostrare sé stessi agli altri in maniera genuina, esprimendo i propri pensieri e dando libero sfogo alle proprie emozioni, condividendo apertamente informazioni, anche quando potenzialmente scomode.

Alla luce di queste caratteristiche, la trasparenza relazionale è stata spesso considerata, anche nella pratica manageriale, come foriera di fiducia e rispetto reciproci, e di conseguenza come uno dei pilastri della leadership autentica, nonché come incoraggiamento a comportamenti relazionali trasparenti da parte di coloro che ne sono guidati. Tra le dimensioni generalmente usate per la misurazione della leadership autentica troviamo espressioni del tipo “dire ciò che si pensa” o “rivelare verità scomode” (soggette sia all’autovalutazione dei leader che all’apprezzamento da parte degli altri).

Tuttavia, la realtà quotidiana ci pone spesso di fronte a leader che – sebbene si relazionino con gli altri in maniera franca, aperta e trasparente – si mostrano come arroganti, tracotanti, irrispettosi o aggressivi, specie quando messi di fronte a opinioni altrui che, per quanto trasparenti, sono diverse dalle loro. In altri termini, esprimere franchezza e trasparenza non significa essere pronti o inclini a riceverne dagli altri. Di fronte a queste evidenze sorge piuttosto il dubbio che l’autenticità della leadership, tanto ottimisticamente fin qui promossa dagli studi e dalla pratica manageriale, debba passare per l’autenticità (e trasparenza) del dialogo tra leader e follower, piuttosto che dalla mera trasparenza relazionale ostentata dai primi.