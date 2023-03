Solo mono e bilocali nelle metropoli. Oltre 120 mq a Palermo, Torino e Verona: che casa si compra con 200mila euro

Tendenza inversa a Milano dove, con la stessa cifra, si può acquistare una casa nuova di 48 metri quadri e una usata di 52. «Se si punta su una nuova costruzione non si può ambire a più di 42 metri quadrati mentre in centro se ne possono acquistare 29 metri quadrati (usato) -–chiarisce ancora l’analisi –. Chi volesse investire potrebbe guardare a una delle zone dove è operativa la nuova metro che collega con l'aeroporto di Linate. I prezzi, seppur in crescita, consentono di acquistare dei bilocali poco sopra i 50 metri».

Le metrature salgono decisamente a Napoli dove con la stessa somma si può comprare una casa usata di 86 metri e una nuova di 74. A Palermo le metrature salgono ancora: una casa usata di 179 metri quadrati può essere comprata con 200mila euro mentre una di nuova costruzione viaggia intorno ai 147 metri quadri.

Nell’altalena delle metrature, il dato similare a quello di Milano si registra a Roma. Nella capitale con 200mila euro si acquista una casa usata di 69 metri quadrati mentre una casa nuova può arrivare ad avere una dimensione sino asino a 59 metri.Viaggiano quasi sulla stessa lunghezza d’onda Torino e Verona. Nel primo caso, con 200mila euro si può trovare una casa usata di 126 metri quadri e una nuova di 92. Nel secondo caso, invece le dimensioni dell'usato calano a 120 e quelle del nuovo a 88.

Prezzi e qualità dell’aria

Su un altro fronte, c’è poi l’analisi di mercato di Immobiliare.it Insight che si è occupata del costo degli immobili «dove l’aria è salubre e i prezzi inferiori alla media nazionale e si respira meglio». Al primo posto di questa classifica si trova Cosenza. La città calabrese è la quinta città per l’aria più salubre e il suo mattone costa soltanto 1.058 euro al metro quadro di media. In seconda posizione si afferma Belluno: «terza per qualità dell’aria, il suo mercato immobiliare si distingue per essere particolarmente economico non arrivando, di media, ai 1.100 euro al metro quadro. I prezzi della città veneta si fermano infatti a 1.091 euro metro quadrato». Per il terzo posto ci si sposta in Lombardia, a Mantova. «Distaccata di oltre quattrocento euro al metro quadro rispetto alla prima classificata, il capoluogo affacciato sul Mincio figura solo come decima città in termini di salubrità dell'aria, ma i suoi 1.474 euro al metro quadro di media la rendono una meta “salutare” e accessibile».



Loading...