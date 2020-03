Solo motori ibridi per il nuovo Sorento Il brand introduce la quarta serie del suo suv di grandi dimensioni di Simonluca Pini

2' di lettura

La ricarica alla spina continua a crescere in casa Kia. Il marchio coreano è pronto a portare tre novità abbinate alla motorizzazione plug-in hybrid, nello specifico le versioni Phev di XCeed, Ceed Sportswagon e, soprattutto, nuovo Sorento.

Arrivato alla quarta generazione e dopo aver venduto oltre tre milioni di unità nel mondo dal lancio avvenuto nel 2002, il Sorento dice addio alle motorizzazioni diesel e sarà commercializzato in Italia esclusivamente con motorizzazioni ibride e plug-in hybrid. Primo veicolo a marchio Kia realizzato sulla nuova piattaforma globale suv di medie dimensioni, rispetto al passato cresce poco, 10 millimetri,arrivando a 4810 mm e offrendo come da tradizione un comodo abitacolo per 7 persone. Il design è uno dei punti di forza del maxi suv coreano, con uno stile che non passerà certo inosservato grazie a linee più nette e a soluzioni come le luci di coda verticali ispirate al suv Telluride. A bordo il salto con il passato è ancora più evidente, con contenuti e dotazioni da segmento premium.

Il cruscotto offre uno schermo principale da 12.3” al quale si affianca un altro secondario touch da 10.25” per gestire il sistema multimediale Uvo Connect e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, il tunnel centrale ospita non soltanto il selettore del cambio automatico a rotore, ma anche un secondo comando per scegliere le diverse modalità di guida previste. La nuova piattaforma assicura maggiore spazio a bordo, che si traduce in una delle più grandi capacità di carico della sua classe - fino a 821 litri (per i modelli a sette posti) o 910 litri (per i modelli a cinque posti), a seconda su specifica. Sul fronte delle motorizzazioni il Sorento Hybrid sarà alimentato da un nuovo propulsore elettrificato “Smartstream”, che abbina un T-Ggdi da 1,6 litri (iniezione diretta di benzina turbocompressa) a un pacco batterie ai polimeri di litio da 1,49 kWh e un motore elettrico da 44,2 kW per una potenza complessiva di 230 cv e 350 Nm di coppia massima. Alla voce Adas si arriva al secondo livello della guida autonoma e monta tecnologie come il monitor retrovisore con sistema anti-collisione per il parcheggio e posteriore laterale.

Inoltre, la funzione Safe Exit Assist impedisce invece l’apertura delle porte posteriori qualora il veicolo rilevi un pericolo in avvicinamento da dietro, come un ciclista o un altro veicolo che sopraggiunge.

Passando a Xceed e Ceed Sportswagon, in abbinamento al motore termico da 1.6 litri arriva un pacco batteria ai polimeri di litio da 8,9 kWh e un motore elettrico da 44,5 k. In totale la potenza sale a 141 cv e 265 Nm in grado di garantire alla Ceed Sportswagon un’accelerazione da 0 a 100 kmh in 10,8 secondi e alla Kia XCeed in 11,0 secondi.