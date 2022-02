Solo operando come famiglia umana usciremo forti dalla crisi

Invece, spesso ci manca la visione del possibile, che a volte viene confinato nel mondo dell’utopia. Non siamo abituati ad abitare nella possibilità, come invece recita un verso di Emily Dickinson: I dwell in possibility. Abbiamo allora bisogno di un «realismo» che rompa «schemi, modalità e strutture fisse o caduche» e ci apra a immaginare un mondo diverso: «fare nuove tutte le cose», come dice l’Apocalisse. «Saremo disposti a cambiare gli stili di vita?», ci chiede il Papa.

(...) Le quattro notti della pandemia sono uno sguardoampio sul mondo al tempo del Covid-19 che individua i nodi da sciogliere.

È evidente che Francesco intende anche sviluppare il principio di leadership morale, in un mondo che vede sconvolti i suoi equilibri geopolitici e che necessita di una robusta conferma delle dinamiche democratiche.

Anche per questo Francesco nella sua enciclica sulla fraternità si sofferma sulle istituzioni internazionali. Oggi l’economia e la finanza in maniera transnazionale tendono a predominare sulla politica.

«Non si può giustificare un’economia senza politica, che sarebbe incapace di propiziare un'altra logica in grado di governare i vari aspetti della crisi attuale», scrive Francesco (Fratelli tutti, n. 177). Allora è indispensabile il ruolo di organizzazioni mondiali autorevoli per assicurare il bene comune a livello globale.