Solo un pareggio (1-1) con la Svizzera. Jorginho spreca un altro rigore

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Adesso son guai. O comunque tutto si complica ulteriormente. Questo faticato pareggio all'Olimpico (1-1) con la Svizzera, con l'aggravante del rigore sbagliato da Serginho allo scadere della partita (il terzo consecutivo fallito dall'azzurro con la nazionale!), ci costringe lunedi ad andare a Belfast con l'obbligo di vincere. E soprattutto di battere l'Irlanda del Nord con il maggior numero di gol possibili, cosa non facile visto che, ultimamente, l'Italia fa una fatica tremenda a metterla dentro. Sbagliamo anche su rigore. Continuare a ripeterci che siamo campioni d'Europa non basta. Le elettrizzanti notti di Wembley, in questo autunno di scontento, sono solo un ricordo sfuocato. Nelle ultime otto partite gli azzurri hanno vinto solo due volte. Non vinciamo perché non segniamo. E non segniamo perché giochiamo male. Siamo lenti e troppo allungati. Impacciati e imprecisi. E anche poco reattivi sia fisicamente che mentalmente. Forse è umano, molti giocatori sono usciti svuotati da una estate pazzesca, quasi irripetibile.

Un primo tempo da dimenticare

Alla fine, con gli svizzeri, con quel rigore buttato alle stelle, avremmo anche potuto chiudere la partita guadagnando una prenotazione sicura per i mondiali in Qatar. Ma nel primo tempo gli azzurri sono stati imbarazzanti. Sempre sottotono, mai sul pezzo. Nei primi venti minuti ogni ripartenza degli elvetici, sul nostro lato destro, era una coltellata. E non solo per il gol al 12' di Widmer (botta dal limite dell'area che fa secco Donnarumma). Tre minuti dopo infatti, sempre sul fianco destro, Okafor, seminava il panico concludendo di poco a lato. Per raddrizzare la partita (dopo una clamorosa occasione sprecata da Barella a due passi da Sommer) c'è voluto un calcio piazzato di Insigne, deviato in rete da Di Lorenzo su un'uscita maldestra del portiere svizzero, una volta tanto anche lui non impeccabile.

Loading...

Due cambi efficaci...

Ma anche il pareggio non è servito a molto. Il vero cambio di passo è avvenuto solo dopo un'ora, nella ripresa, quando Mancini ha tolto finalmente l'impalpabile Belotti e lo sfuocato Locatelli. Con l'ingresso di Berardi e Tonali, con Chiesa centrale d'attacco, qualcosa è finalmente cambiato. L'Italia ha guadagnato campo mettendo sotto pressione gli avversari: e finalmente si visto qualcosa della nazionale che conosciamo.

... ma non sono stati sufficienti

Passaggi più rapidi, azioni verticali, un pressing costante che ci ha permesso di minacciare più volte la porta di Sommer. Anche Calabria e Raspadori, entrati al posto di Emerson e Insigne, hanno dato più incisività. Pure l’uscita di Barella (troppo elettrico) per Cristante ci ha rivitalizzato. Però i cambi non sono bastati. Come non sono bastati i blitz di Berardi, l'unico veramente in grado, con i suoi dribbling, di sparigliare il match. Proprio da un’incursione dell’emiliano nasce il rigore concesso dall'arbitro Taylor dopo l'intervento del Var. Il penalty ci sta per il maldestro fallo di Garcia, ma qui è scattata di nuovo la maledizione del dischetto che ormai, come un sortilegio malefico, colpisce l'Italia dopo averci portato in Paradiso all'Europeo.

Di nuovo come a Basilea, Serginho ha fallito il rigore scagliando la palla sopra la traversa. Una doccia fredda per i 57mila spettatori dell'Olimpico che ormai, a un minuto dal 90esimo, già pregustavano la vittoria degli azzurri. Non è giusto gettare la croce su un giocatore, perfino troppo coraggioso, che ha dato tantissimo alla nazionale, però un po' di prudenza da parte della panchina non avrebbe guastato. «È lui il rigorista, capita di sbagliare» ha poi ribattuto Mancini per ridimensionare l'episodio che però peserà non poco lunedì prossimo quando l'Italia dovrà vedersela con gli irlandesi. Il problema è questo: che Italia e Svizzera guidano il gruppo C con lo stesso punteggio (15 punti). E gli azzurri hanno una differenza reti favorevole di due gol. Solo che gli elvetici, incrociandosi con la Bulgaria, avranno un compito più facile.