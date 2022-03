Solo Pechino può staccare la spina all’economia russa

Solo Pechino può staccare la spina, e la Cina sembra avere di mira il sostegno dell’interscambio, a qualsiasi prezzo, anche a costo di subire ingenti perdite collaterali innescate proprio dalle sanzioni dell’Occidente alla Russia. Ancora non è chiaro il destino delle joint venture tra Pechino e Mosca in Paesi terzi (e non solo), teoricamente azzoppate dalle sanzioni nei confronti dei russi o l’impatto a catena del congelamento di asset russi di interesse anche cinese.

Una legge spauracchio

Che le sanzioni contro la Russia possano diventare - nel caso in cui Pechino non si allinei al resto del mondo - anche sanzioni contro la Cina non è auspicabile, ma certamente non è da escludere. A quel punto il presidente Xi Jinping potrebbe sfoderare la nuove legge cinese sulle sanzioni straniere e contrattaccare o, almeno, utilizzare lo spauracchio di queste contro-misure come deterrente. Pensiamo al domino che ne scaturirebbe, con mosse incrociate dagli effetti imprevedibili come in un film di Quentin Tarantino, in cui i protagonisti si minacciano a vicenda con la pistola in una rete di traiettorie che paralizza tutti i contendenti.

Senza tralasciare il peso del retroterra ideologico. «La formula di una legge contro le sanzioni estere - scrive Shen Chunyao direttore della Commissione affari legali dello Standing committee del Congresso nazionale del popolo - è una necessità urgente per contrastare l’egemonismo e la politica del potere, ed è favorevole alla salvaguardia dello stato di diritto internazionale e alla promozione della costruzione di un nuovo tipo di relazioni internazionali caratterizzate da rispetto reciproco, equità e giustizia, e cooperazione vantaggiosa per tutti».

La legge che punta a sanzionare chiunque vanti un qualche legame con decisioni prese a migliaia e migliaia di chilometri di distanza ma che abbiano comunque compromesso interessi cinesi, finora non è stata utilizzata. Per fortuna anche della comunità straniera in Cina in quanto, a sua volta, la Cina può sanzionare aziende di Paesi terzi in affari con aziende di Stati “non desiderati”. E con sollievo del fiume di ingenti investimenti esteri in Cina che potrebbero essere congelati se considerati contrari alla sicurezza nazionale.