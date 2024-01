Solo lo smart working flessibile e per obiettivi fa crescere il benessere

Un risultato determinato dal fatto che il lavoro da remoto introduce necessariamente un nuovo modo di comunicare e di relazionarsi con i colleghi, che in molti casi potrebbe addirittura migliorare la qualità della relazione. Quest’ultimo è un aspetto cruciale, non solo per la qualità del lavoro, ma per il successo della stessa azienda. In contesti in cui la leadership è di qualità, non solo i lavoratori manifestano un livello di soddisfazione maggiore perché si sentono valorizzati da una relazione positiva con il ”capo”, ma in generale tutte le perfomance aziendali sono migliori. «Le aziende che sono più attrattive e che generano più engagement – sottolinea Corso – sono quelle che offrono un modello (non è neanche più in discussione se offrirlo o meno) di qualità organico. Sono anche le aziende che hanno più risultati in termini economici e sul mercato del lavoro». Esiste tuttavia un’altra faccia della medaglia: se lavorare per obiettivi e con orari flessibili è ciò che rende gli smart worker la categoria più soddisfatta, proprio queste due condizioni rendono questa tipologia di lavoratori più esposti ai fenomeni di tecnostress e overworking.

È cresciuta, negli anni, la percentuale di persone che indicano di percepire alti livelli di tecnostress: se nel 2021 interessava un lavoratore su quattro e lo scorso anno la percentuale si attestava al 27%, quest’anno riguarda il 30% dei lavoratori. E gli smart worker vengono confermati come la categoria che maggiormente va incontro a questa criticità: gli impatti negativi a livello psicologico della tecnologia hanno interessato il 38% dei lavoratori smart, il 31% dei lavoratori remote non smart e il 28% di quelli on-site.

Loading...