Battaglia sulle etichette del vino: solo nel suo territorio il vitigno può essere Doc

«Si è scatenato un polverone che non ha alcuna ragion d'essere – aggiunge il segretario Uiv Castelletti –. Le norme comunitarie sono chiare in proposito. Le denominazioni possono sancire una riserva a favore dei produttori di una determinata area solo riguardo ai termini geografici e non anche ai nomi delle varietà di vite. Sono anni che spieghiamo ai viticoltori l’importanza di proteggere la denominazione e, quindi, il nome geografico».

Un principio che ha trovato la propria pietra miliare nella vicenda del Tocai friulano. Nel 2008 i produttori friulani persero l’uso del nome Tocai (che era il vitigno e che da allora in Italia è stato ribattezzato semplicemente “Friulano”) a favore dei produttori ungheresi di Tokaji (che invece è un’area geografica magiara). Decisione puntellata anche da una sentenza della Corte di Giustizia Ue.

Altro caso celebre è quello del Prosecco che, proprio all’indomani della vertenza Tocai riorganizzò l'intero sistema di denominazioni in modo concentrico con al vertice le due Docg più ristrette (Conegliano Valdobbiadene e Colli Asolani) e alla base una macro Doc che si estese dal Veneto fino al paesino di Prosecco in provincia di Trieste. In questo modo tutela e riserva del nome Prosecco vennero rafforzate a livello comunitario perché dal 2009 la denominazione fa riferimento a un luogo geografico. Inoltre, sulla vicenda del nome Montepulciano va ricordato che se c’è qualcuno che avrebbe titolarità a richiedere (con buone probabilità di successo) l’esclusiva del nome sono proprio i produttori toscani di Vino Nobile. Per loro Montepulciano è infatti un Comune e un luogo geografico anche se non sembrano intenzionati a procedere in questa direzione.

«Una polemica surreale – aggiunge il presidente del Comitato vini del ministero dell’Agricoltura, Attilio Scienza –. Il sistema delle denominazioni d’origine ha fatto scuola non solo in Europa. Adesso anche altri Paesi si stanno adeguando promuovendo i nomi delle loro aree produttive basti pensare negli Usa alla Napa Valley o all’Oregon. I nomi dei vitigni non sono da liberalizzare, sono già liberi. Come confermato dalle cultivar internazionali come Chardonnay e Pinot noir piantate ovunque al mondo. Qualcosa di simile sta avvenendo anche con varietà italiane come Sangiovese, il Primitivo e altri».

«Dall’Abruzzo ci hanno più volte intimato il divieto di utilizzo del nome Montepulciano – aggiunge il presidente dell’Istituto marchigiano di tutela vini, Michele Bernetti –. Ma ci siamo opposti dinanzi al Giudice di Pace vincendo i ricorsi. Abbiamo dimostrato che non c’è confusione tra i prodotti. Certo, vanno rispettati dei parametri. Il nome del vitigno va indicato nella retro etichetta della bottiglia e non in quella frontale e con dimensioni ridotte che non sovrastino le informazioni principali. Ma il principio che va oggi applicato è che i nomi delle varietà vanno indicati. È paradossale che sulle bottiglie di vino siamo obbligati a riportare intere liste di allergeni ma non le varietà d’uva con cui quel vino è prodotto».