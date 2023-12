Solo nel tuo riconoscimento trova spazio la mia libertà

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tema del “riconoscimento” attraversa la filosofia europea da ormai più di tre secoli. Con un’accezione negativa nelle riflessioni dei moralisti francesi e poi quella di Rousseau, mentre per gli inglesi, Hume, Smith e Mill, il riconoscimento occupa un posto essenziale e più che positivo nello sviluppo delle virtù sociali. Per i filosofi tedeschi, Kant e Fichte, in particolare, la situazione è ancora differente, così come lo è il contesto nel quale la loro riflessione nasce. Non si vive più il collasso del sistema feudale, come in Francia, né la transizione alla società mercantile come in Inghilterra.

Il tema dominante è per i tedeschi quello del faticoso processo di emancipazione della borghesia. Questo elemento influenza naturalmente il loro approccio filosofico. Mentre Rousseau fissa il punto sul concetto di amour propre e Hume e Smith su quello di sympathy, Kant si concentra sull’Achtung, l’idea di “rispetto”. Il punto di partenza kantiano rimane però scozzese nell’ispirazione. Egli, infatti, così come Hume e Smith, è convinto che la competenza morale, l’autodominio, nasca dall’assunzione di una prospettiva imparziale dalla quale giudicare la propria condotta. Se tale prospettiva, poi, evolvendosi finisce per riassume gli sguardi di ogni essere umano, allora essa andrà a coincidere con la prospettiva puramente razionale dell’imperativo categorico. Perché sarà morale ciò che può essere accettato da ogni agente razionale e da qui al criterio di “universalizzabilità” che definisce l’imperativo categorico il passo è breve.

La prospettiva kantiana, però, appare ancora insoddisfacente rispetto ad un punto: la sua normatività. Perché, infatti, una volta individuato attraverso il criterio di universalizzabilità l’insieme di regole giuste, dovremmo decidere di conformarci a tali regole? Dove trova radice la cogenza dell’imperativo kantiano? È in questo punto che l’idea di “rispetto” entra in scena; quel “rispetto”, dice Kant, che dobbiamo agli altri perché riconosciamo in loro lo sforzo che noi stessi compiamo per adeguarci, come loro, alla legge morale. Perché è vero che il rispetto “verso una persona – scrive Kant nella Fondazione della metafisica dei costumi - è, propriamente, solo rispetto verso la legge”, ma tale rispetto verso la legge è incarnato, può manifestarsi concretamente, cioè, solo perché concretamente una data persona ha accettato tale legge ed è a tale persona, ai suoi sforzi per conformarsi alla legge morale, che dobbiamo il nostro “rispetto”. Ciò significa che la scelta di adeguare il nostro comportamento alle norme morali è legata al fatto che la fatica altrui che deriva dal conformarsi alle massime morali esige da parte nostra un rispetto tale che è capace di bilanciare e regolare le nostre spinte egoistiche. “Il rispetto per l’altro – suggerisce Axel Honneth commentando questo snodo del pensiero kantiano - opera, insomma, un cambiamento nella nostra natura empirica, perché ci costringe a dare la precedenza ai comandi morali della ragione sui nostri interessi egoistici”. Ciò che ci dobbiamo reciprocamente, perché impegnati nella realizzazione della legge morale è quindi molto diverso sia dal riconoscimento che elargiamo per nutrire l’amour propre immaginato da Rousseau, sia da quello che desideriamo per orientare la nostra bussola morale, di cui parlano Hume e Smith. Il “rispetto” kantiano è reciproco e universale; è dovuto ad ogni uomo che agisce moralmente ed è la condizione affinché questi si possa autodeterminare. La libertà dell’altro, infatti, si sviluppa nello spazio vuoto che si genera dalla scelta di limitare il mio egoismo. La possibilità dell’esercizio di tale libertà è, dunque, la ragione ultima che fonda la necessità stessa del “rispetto”.



In questo modo il pensiero kantiano apre la strada ad una via tedesca al “riconoscimento” che verrà percorsa più compiutamente da Fichte e portata successivamente a sintesi da Hegel. Johann Fichte parte dall’orientamento kantiano al “rispetto”, criticandolo e allo stesso tempo sviluppandolo fino ad elaborare una vera e propria teoria dell’inter-soggettività. La finalità ultima di Fichte è quella di spiegare la nascita dell’autocoscienza, della consapevolezza, cioè, dell’essere umano, della libertà delle sue scelte e della responsabilità che ne deriva. Il primo passo è negare che tale consapevolezza possa nascere dal confronto individuale del soggetto con il mondo materiale, nel confronto con la materia inerte. L’elemento essenziale viene individuato, piuttosto, nel rapporto con l’altro essere umano e più precisamente in quel particolare tipo di rapporto che egli definisce Aufforderung, “esortazione”. L’esortazione costituisce un appello che l’altro con cui ci incontriamo ci rivolge. È la condizione per l’azione libera. Non è una costrizione e neanche una richiesta a fare o a non fare qualcosa, quanto piuttosto la consapevolezza che la sola presenza di un altro ci spinge a concepire un’azione. Affinché tale esortazione possa operare in questo modo occorre da parte del soggetto “esortato” la comprensione della natura del soggetto “esortante”. Il primo passo del rapporto, cioè, è quello del riconoscimento della natura umana e razionale dell’altro con cui stiamo interagendo. Questo passo è solo il primo e non esaurisce le precondizioni necessarie allo sviluppo della relazione. Bisogna, infatti, che si instaurino credenze del secondo ordine, si direbbe oggi, vale a dire che il soggetto “esortato” creda che il soggetto “esortante” sia cosciente della natura umana e razionale del soggetto stesso. La presenza dell’altro, dunque, rappresenta un appello all’esercizio della mia libertà perché credo che egli si aspetti questo da me e credo che egli sappia che io so ciò che lui si aspetta.

A questo punto il discorso si discosta in maniera decisiva dall’impostazione kantiana basata sul “rispetto”. Fichte, infatti, pone a fondamento dell’azione moralmente responsabile la consapevolezza da parte dell’agente del fatto che il soggetto “esortante” ha scelto liberamente di limitare la sua libertà nell’attesa che la sua stessa esortazione susciti la reazione libera dell’“esortato”, perché la mia azione libera può trovare spazio solo nel “luogo” lasciato libero dalla rimozione dei suoi interessi egoistici grazie ad un gesto di “autolimitazione volontaria”, come lo definisce Fichte, della sua libertà. L’Aufforderung è dunque una “esortazione” all’azione che presuppone da parte dell’“esortante” una rinuncia all’imposizione della propria volontà. Una tale esortazione non può lasciare indifferente il suo destinatario. Esso, infatti, per dimostrare di aver compreso l’appello all’azione libera che gli arriva dall’altro deve, paradossalmente, liberamente scegliere di non esercitare la propria volontà. È questa reciproca e libera scelta di autolimitazione della propria libertà che genera il “riconoscimento”. Come scrive lo stesso Fichte nel Fondamento del diritto naturale secondo i principi della dottrina della scienza: “Nessuno dei due può riconoscere l’altro, se tutti e due non si riconoscono reciprocamente, e nessuno dei due può trattare l’altro come un essere libero, se tutti e due non si trattano così reciprocamente”. La presenza dell’altro diventa la condizione necessaria affinché il soggetto possa acquisire la coscienza della propria attività spirituale. Una coscienza che si plasma nell’incontro con l’altro, grazie all’“esortazione” che la presenza dell’altro, reciprocamente rappresenta. Scrive Axel Honneth al riguardo “[Fichte] è convinto che un tale appello [l’esortazione] rivolto da un soggetto A a un soggetto B, proprio perché reciproco, comporti un mutamento nella disposizione interiore dei due soggetti, e perciò un mutamento radicale nella loro comprensione di sé.